Pancho Varona: “El mundo de la música es tan apasionante como el del arte”

En una entrevista íntima con diario Hoy, el cantante y compositor Pancho Varona se expresó sobre el show que dará el 15 de junio, a las 20:30, en el teatro Metro de La Plata, ubicado en 4 entre 51 y 53.

Inmerso en su gira llamada Punto y seguido, el artista recorre el Viejo Continente y Latinoamérica, donde repasa su carrera con los mejores hits que supo construir.

—¿Qué relación cosechaste con Argentina a lo largo de tu carrera profesional dentro de la música? ¿Cuáles son los detalles de la relación con este suelo?

—Mi relación con Argentina es de amor absoluto. Es decir, conocí el país de la mano de Joaquín Sabina y aprendí mucho escuchándole. Así que ahora no tengo más que agradecimiento con ese público llamado en numerosas ocasiones y por numerosos artistas bajo el término “mejor público del mundo”.

—Como autor o coautor de numerosas canciones y productor de discos, ¿cómo se vive en el arte? ¿Cómo se sostiene esta profesión a veces álgida e intensa?

—Gracias, pero humildemente creo que no vivo en el arte sino más bien en la música. El mundo de la música es tan apasionante como el del arte, pero es un planeta algo más pequeño pero también bellísimo. He sido un músico con suerte que ha producido discos para gente que es muy talentosa e importante. Por otro lado, a lo largo de mi carrera profesional, pude hacer músicas para muchos de los mejores letristas en nuestro país.

—¿Podés recordar en qué invertiste tu primer salario como músico profesional?

—(Risas) No recuerdo en qué lo empleé, pero sí sé que fueron unos 40 euros por aquella época. Estamos hablando más precisamente del año 1982.

—¿Cómo se innova y domina el escenario con tantos conciertos encima?

—Cada escenario es diferente por cada día. Él mismo te enseña un camino. Entre el público y el escenario hacen cada concierto diferente. Nadie domina el escenario, porque el escenario siempre manda.

—¿Qué te gusta de la música nueva que se está haciendo hoy?

—Me gusta la música en general. Mi abanico de gustos es muy amplio. Respeto todas las músicas que se hacen, incluso también las de ahora, por supuesto, pero siempre preferiría comprarme un disco de la música que yo amo, me refiero a la música de los años 70 u 80, antes que uno de músicas actuales, por ejemplo de reggaetón o de trap. Pero todos mis respetos.

—¿Cuál es tu canción preferida?

—Podría elegir Come together como canción favorita de mi banda favorita, The Beatles.

—¿Por qué invitarías a la gente que concurra al show?

—Invitaría a la gente a mi concierto para que me dejen que les cuente algunas cosas que no saben sobre las canciones que todos sabemos.