L-Gante continuará detenido

De forma reciente, el cantante de cumbia 420, L-Gante fue detenido por una pelea que sucedió el fin de semana pasado. Los hechos transcurrieron cuando se reunió con sus amigos, fueron a una discoteca y en el camino fueron demorados por dos agentes municipales.

Allí el artista los amenazó con un arma de fuego y los obligó a subir a su auto de alta gama donde los secuestró por media hora hasta que dejaran de revisar las pertenencias de sus amigos en un operativo policial.

Las víctimas realizaron la denuncia y los jueces decretaron la detención inmediata del joven bajo los cargos de delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de arma, amenazas simples y tenencia ilegítima de armas de fuego.

El operativo se realizó en la casa que habita en Moreno y hasta hoy se encuentra privado de su libertad. Se estima que en estos días declare por primera vez. Esta sería la primera versión de los trascendidos.

Asimismo, otra de las teorías es que un amigo del cantante mantenía un entredicho con uno de los oficiales municipales porque había atropellado a una vecina del lugar. Así, el amigo de Elián González –como se llama el intérprete en la realidad– salió en defensa de la anciana y fue apoyado por todos. Luego comenzaron a amenazar al hombre en cuestión que hizo la denuncia.

Por su parte, el abogado de la estrella que supo ser vinculado a Wanda Nara, Alejandro Cipolla, declaró ante las cámaras de un medio de comunicación nacional cuando quiso contactar a su defendido: “No le están dando comida ni bebida. Cuando quise ingresar como cualquier abogado, no me lo permitieron. Lo tienen esposado”. También se quejó por las condiciones en las que tienen al joven.

Asimismo, continuó con un discurso crítico y preocupante: “¿Cuál es la peligrosidad que puede hacer L-Gante ante 30 policías desde el primer mo­mento y segundo no dejar in­gresar al abogado?”. Además, dejó entrever que hay otros intereses dudosos detrás de esta persecución.

Luego afirmó: “No me quieren informar absolutamente nada. Es decir, el derecho a la defensa no existe acá en General Rodríguez o para L-Gante. Tenemos a una persona esposada que no presenta ningún peligro y a su abogado que no se le permite el ingreso. Al fiscal general no le importan los derechos de los detenidos y menos los de L-Gante”.

Y en relación a las armas que se encontraban en el domicilio dentro de un country, el letrado indicó: “No van a encontrar armas porque no hay. Inclusive se está diciendo que le van a tomar declaración el día jueves (por hoy), es decir, demorar a propósito para que permanezca más tiempo detenido. Va a quedar detenido en una DDI de zona sur por ahora. Va a ser después trasladado a General Rodríguez”.