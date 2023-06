El mal momento de Morena Rial

La hija de Jorge Rial está atravesando una situación particular desde hace varios días. Por un lado, parece haberse declarado una guerra sin vuelta entre ella y su padre Jorge, y se tiran con todo de un lado a otro. Mientras, ella se pasea por varios programas soltando su lengua brava. Por ejemplo, no dejó pasar la oportunidad para referirise al periodista Jorge Lanata. Dijo, sobre él: “Jorgito, mi amor, estuviste a punto de morirte, vos también. Fijate un poquito en tu vida, yo no tengo por qué extorsionar a nadie. La verdad es la verdad, le moleste a quien le moleste”. Por si fuera poco, en horas de la tarde-noche, trascendió que todos la apuntaban a ella por un robo en los estudios de América. Según algunos portales, las víctimas habían sido Marcela Feudale, Mónica Farro y otra colega más. Además, en el camarín de Estefanía Berardi estaba todo revuelto. Los rumores y noticias insistían en señalar que los hechos ocurrieron el mismo día que Morena estuvo de invitada y que ella había pedido un camarín prestado. En medio de todo, aparecieron unos viejos audios de 2018 en los que Jorge habla con su hija de manera muy picante. Allí dice, entre otras cosas: “Me cagaste todas las parejas que pudiste. Todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo (...). Vas a esa provincia de mierda (Córdoba), con esa gente de mierda. Todos ladrones, delincuentes, negros”, continuó. Otra de las que la ligó en medio de todo el barullo fue Agustina Kämpfer, expareja de Jorge Rial. Sobre ella, Morena dijo: “Por ella me echaron de mi casa. Ella lo llamaba a mi papá y le decía ‘Morena no me saluda, no me habla’. ¡Yo no la aguantaba! La ignoraba porque para mí era como una mosquita en la casa”. Las cosas, en el clan Rial, parecen no tener tregua e ir para largo.