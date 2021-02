"Compartimos un hombre": el comentario que enfureció a Fede Bal

Sandra Domínguez, amiga de la actriz, habló sobre su relación con Carmen en medio del momento de angustia, y ante una consulta, contó una vieja historia emtre ellas.

"Compartimos un hombre, pero no éramos amigas. Yo me enamoré muy profundamente de una persona que para ella era un touch and go. Y charlándolo, me lo contó", recordó.

Según ella, el hombre era "un galán de otra época. El era mucho mayor que yo y con Carmen siempre nos reíamos de eso".

Pero rápidamente se percató por un mensaje de Bal: "Parece que ustedes pusieron un graph y Federico… Yo estoy acá sentada mientras Carmen está en estado grave. Tiene razón Fede porque el graph decía ‘compartimos un hombre’. Le parece desafortunado este tipo de graphs o lo que yo dije, pero lo único que hice fue contestar".

"Me gustaría que el mirara toda la nota. Fue un espacio de recreo, un respiro ante tanta adversidad. Le pido disculpas públicas porque más allá de estar acá, estoy siempre con su mamá y él lo sabe. Mi conciencia está limpia, pero si además tengo que pedir perdón, te pido perdón, Federico", agregó.