Cristina Plazas: “Voy de un proyecto a otro”

Cristina Plazas protagoniza El nudo, serie que este domingo estrena en AtresPlayer Premium, versión española de la exitosa novela local Amar después de amar. Diario Hoy habló con la actriz sobre el programa y mucho más.

—¿Cómo vivís el boom de las series españolas, en donde has tenido mucha presencia?



—Con sorpresa, nos ha pillado desprevenidos, y si bien Vis a vis tuvo trascendencia internacional, fue una de las primeras, con sorpresa y agradecimiento. Antes cada uno veía las cadenas de su país o su lugar, pero ahora las redes sociales han potenciado todo. Tengo feedback a través de ellas de varios países.

—Has encarnado a mujeres fuertes, decididas, ¿de qué manera ves esto de que por suerte las mujeres tienen más protagonismo?



—A veces pienso que he tenido mucha suerte porque he evolucionado como actriz a la par que la sociedad ha ido evolucionando como sociedad. Cuando hice Los hombres de Paco, ya había sido madre y tenía treinta y tantos, encarné a Marina, y lo viví como un regalo, pensando que se me iba a acabar, pero luego fui la directora de la cárcel de Vis a vis, fui una madre de 45 años muy protagonista en Estoy vivo, y ahora con 50 recién cumplidos hice El nudo. Antes no se contaban historias de mujeres con este poderío y esta sensualidad si tenías más de treinta.

—¿Es difícil interpretar un personaje sin toda la información de la historia como en este caso?



—En El nudo, me pasó algo que, viene pasando hace tiempo, que es grabar con poca información, no me pasó eso de tener todos los libros, acá sólo teníamos dos capítulos, tenía muy poca información y debía fiarme mucho de los directores, porque no tenía mucha información sobre el personaje. Iba descubriendo, casi, con el espectador al mismo tiempo. Creo que los actores cuando tenemos toda la información la defendemos mucho, pero sino la tienes toda dependes siempre del director.

—Rebeca es una mujer en una posición acomodada que se desestructura desde el inicio…



—Pensé que iba a ser un personaje aburrido, haciendo de la rica, la que lo tiene todo, familia perfecta, casa perfecta, un trabajo maravilloso, poder, autoridad, y luego se cambia todo, otra manera de vivir la vida, de enfrentarse a las cosas y eso fue tremendo.

—¿Cuándo supiste que ibas a ser actriz? ¿Fue algo que desde siempre querías?



—Es algo que apareció, de adolescente y ya adulta, yo quería escribir. Luego de eso descubro el teatro, y me di cuenta que no quería ahora escribir sino interpretar lo que otros habían escrito antes. Fue una autopista hacia la actuación. Tuve mucha suerte, no de estrella, de haber ganado mucho dinero o de hacer una serie para toda la vida, pero siempre tengo trabajo, toco los diferentes palos de la interpretación de manera aleatoria, voy de un proyecto a otro y estoy muy feliz de la carrera que he tenido, y siento que ya no puedo hacer más que esto.