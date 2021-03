Fanny Mandelbaum: “No le tengo miedo a nada”

Durante una entrevista con diario Hoy, la periodista Fanny Mandelbaum reveló los detalles del presente, analizó el estadío de la información y se expresó sobre los objetivos a futuro. Además, recordó las coberturas realizadas en el andar del oficio que marcaron su vida.

—¿Cómo pasaste los primeros meses de este momento tan inusual que atraviesa a la humanidad del mundo entero?



—Dentro de todo, la pasé bastante bien, quizá soy una irresponsable porque no le tengo miedo a nada. No soy fatalista, creo que las cosas suceden y hago lo posible para prevenir porque tampoco soy una suicida. Es decir, traté de tener una vida normal, dentro de lo posible. Esto significa que junto a mis mejores amigas que, además se mudaron a mi edificio, mantuvimos una especie de club secreto por el cual tuve vida social con todos los cuidados pertinentes del caso. Hice dentro todo una vida común, también ayudó que me caí y me rompí la cadera entonces no podía salir a caminar. Eso contribuyó a que todo fuera más fácil. Además lo bueno es que no tenía que cocinar todos los días porque éramos cuatro, comíamos en cada casa, veíamos películas, hicimos gimnasia juntas, soy una afortunada. No doy consejos, cada uno tiene que hacer lo que siente. Por ejemplo, una amiga, pasó por la puerta de casa, me tiró una bolsa con alfajores pero no se acercó. Cada uno vive este proceso como puede, más con la información que circula. Si tenés las defensas altas, y un optimismo, las cosas transcurren o afecta de una forma diferente. Es como dice Mirtha Legrand: Si te ven bien, te tratan bien.

—Dada tu intensa trayectoria por todos los lenguajes posibles, ¿qué mirada tenés sobre la TV actual?



—Me da mucha tristeza, veo muy poca televisión. Estoy cansada de los chismes, además el mismo rumor se replica en todos los canales, escucho mucha radio hasta dormida porque así descanso. Veo algunos programas periodísticos que dicen lo que pensamos pero no consumo más que ello, no veo ficciones, si me gusta Master Chef que es el programa con más rating y da cuenta que la gente está harta de las noticias o chimentos. Si querés ver noticias del lado A, tenés que hacerlo en canales con esa línea y la inversa. No hay un canal que tenga A, B, C o D. Considero que el que más lo representa está en La Nación +.

—A lo largo del recorrido en la comunicación, ¿te han quedado cuentas pendientes?



—Mirá, no creo que las tenga porque pienso vivir muchos años más para poder saldarlas a todas. Sigo con ganas de hacer cosas, algunas que ni existen en la televisión de hoy, hice en la radio y me pareció que tuvo repercusiones positivas. Sucede que están las puertas cerraditas también, nadie quiere cosas comprometidas, tengo muchas ideas que, quizá algún día, pueda llevar adelante.

—Formaste parte de Grandiosas, una producción que fue el precedente para otros magazines actuales, ¿qué recordás de esa experiencia?



—Nosotras cuando nos juntamos (Laura Oliva y Karina Mazzocco) decimos que volveríamos pero lo haríamos a la noche, post 22 horas para que sea más jugado. Somos amigas, tenemos ganas de regresar y siempre nos juntamos, por lo menos, una vez al mes. La que propongo soy yo, ellas decían que habían pasado 16 años, que nadie nos iba a dar bolilla. Ahora están más comprensivas. Ese horario sería ideal pero no conozco a nadie que te deje hacer un programa sin límites, para eso habría que buscar un productor nuevo que quiera hacer algo diferente. Así sucedió con Grandiosas que no tenía nada que ver con los programas existentes abocados a las mujeres. No hay otro como Horacio Levin. Nosotras tenemos una energía hermosa porque nos queremos de verdad.

—¿Cosechaste amistades en un medio tan complejo? ¿Qué colegas o personajes actuales te representan?



—De las celebridades o personajes actuales, si verdaderamente me pongo a pensar, no me representa nadie, ninguna mujer. Hay algunos hombres que si lo hacen, gente grande, aquellos que nunca dieron marcha atrás y hablaron buscando el punto que pueda ser visto. Ahora hay gente que dispara para un lado o para el otro. Realmente estoy tan cansada de las grietas, ésta no es la primera, siempre las hubieron. Ciertos colegas se piensan que por tirar piedras son jugados. Hoy me representa Magdalena Ruiz Guiñazú y si la hubiera conocido, seguramente Alicia Moreau de Justo. Ahora quiero seguir haciendo radio, y si aparece un productor que quiera hacer Grandiosas, y si hay otra propuesta que me interese, también. Estar con gente joven, te rejuvenece. Estoy abierta a todas las propuestas que tengan que ver con lo que deseo.

—¿Qué suceso periodístico te marcó para siempre en las coberturas que has hecho?



—Indudablemente fue el caso María Soledad Morales en el que estuve yendo durante 7 años a Catamarca hasta el juicio que dejó presos a Guillermo Luque y Luis Tula como los culpables del homicidio. No tengo dudas sobre eso, ni tengo que pensarlo.