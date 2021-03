Esteban Bigliardi: “La actuación no tiene moral”

Esteban Bigliardi es uno de los protago­nistas de La noche mágica, de Gastón Portal, que hoy llega a los cines. Diario Hoy dialogó con el actor para saber más del particular proyecto, del que también participan Natalia Oreiro, Diego Peretti y Pablo Rago.

—¿Se siente más presión al estrenar la ­primera película nacional que se verá en la reapertura en salas?

—No, más que presión hay alegría que hayan vuelto los cines, y que la primera película argentina sea una en la que uno participa es una alegría enorme. No es presión. Está ­buenísimo que vuelva el cine, el teatro comercial, el independiente, que todo vuelva es un alivio.

—¿Cuál fue tu primera reacción al leer el guion y tu personaje?

—Es un personaje que lo vi de entrada, una persona muy segura de sí misma, con una vida armada, que de un momento a otro se conoce su veta más violenta, es un personaje que me atrajo de entrada.

—¿Fue difícil encararlo, con la oscuridad que tiene?

—Es un personaje que va mostrando la vida armada, que es exitoso en lo que hace, sensible, coleccionista de arte, y hay una situación particular la noche de noche buena que dispara situaciones, de comedia, de tragicomedia, y se revelan cuestiones de sus vínculos oscuros, y el personaje de Diego es el que hace que todo salga a flote. Me interesó mucho hacerlo.

—¿Se juzga moralmente el rol a la hora de interpretarlo?

—Como persona, ciudadano, su moral, hay sí y no a muchas cosas, pero la actuación en ese sentido, interpretativo, no tiene moral, todo lo que tenga que ver con interpretar al género humano podes hacer lo que sea, hay personajes gloriosos de la historia del cine, no sé, de nazis, y eso no quiere decir que el actor lo sea, es sacar a flote algo vivo para mostrar algo que está en la sociedad, revelando la parte oscura de la humanidad. Cuando nos aparecen personajes así, oscuros, retorcidos, nos gusta para humanizarlos, generar incomodidad, ver las contradicciones, el riesgo es estereotiparlos, pero hasta en la persona más oscura o nefasta hay un costado humano y hay que tratar de generar empatía en los espectadores humanizándolos. Hay personas que tienen esto más exacerbado, y cuando nos toca interpretar esos trazos gruesos, nos divierte.

