Daddy Yankee presenta su última producción, titulada Corona

La vida tal como la conocíamos sufrió un freno debido a la pandemia imperante que suspendió las actividades y trasladó la vida puertas adentro con el confinamiento para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.

En este contexto, Daddy Yankee escribió una canción titulada Corona pero que fue presentada en las últimas horas. Al respecto, afirmó: “En marzo, al comienzo de la pandemia escribí esta canción y grabé el video, sin embargo en aquel momento varios pensamientos me detuvieron para presentárselas. Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor pues había aumentado casi 50 libras. Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado”.



Asimismo, agregó cuáles fueron las sensaciones y vicisitudes transitadas: “No era mi mejor momento ni el de muchos, por eso hoy les presento Corona para que juntos reflexionemos sobre lo que verdaderamente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos. Yo dejé que mi condición física me detuviera en ese momento pero con este video dejo eso atrás y entendí que el cambio llega cuando así tú lo decides. ¡Disfruten Corona con la esperanza de que este capítulo de nuestras vidas se cierre muy pronto!”.



Además de producir canciones, el artista decidió cuidar su silueta emprendiendo una dieta estricta con la rutina de ejercicios físicos para adelgazar 11 kilogramos. El resultado fue muy rápido y los seguidores halagaron su constancia.