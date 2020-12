Diego Topa: “Mitai hace todo más fácil”

Referente de varias generaciones, Diego Topa tuvo un año movido aún en pandemia. La llegada de su hija Mitai, el lanzamiento regional de El ristorantino de Arnoldo, el EP con canciones navideñas, y el estreno del streaming Una Navidad especial, que se ve en Passline Live, son solo algunos de los hitos que lo tuvieron activo. Diario Hoy dialogó con el artista para conocer detalles de su 2020 y su vida como “topapá”, tal como se define.

—A pesar del paréntesis lanzaste programa, disco, página, ¿cómo viviste esto de estar guardado pero generando contenidos?

—Reacomodándonos, adaptándonos, y poniéndole mucho amor a todo, me encanta trabajar, y si bien este año por la llegada de mi hija tenía un período de descanso programado, se extendió un poco más (risas). El ristorantino de Arnoldo lo habíamos grabado antes de la pandemia, pero tuve que suspender todos los shows en vivo, y nos reinventamos con los contenidos digitales para la plataforma y YouTube, y obviamente en diciembre con Una Navidad especial, que me tiene completamente enamorado porque no puedo creer lo hermoso que quedó el streaming y la experiencia que generamos con los más chiquitos y con las familias con el WhatsApp. Te juro que no paro de recibir videos y mensajes que me muero de amor.

—¿Fue complicado reinventarse? ¿Cuándo imaginaste lo del WhatsApp?

—Surgió a raíz que por protocolos muchos chicos estaban en su casa y los abuelos no los podían ver. Se sacaron redes sociales, y me contactaban pidiéndome saludos para los niños y que los nombrara y diciéndoles que el abuelo les mandaba eso, un mensaje, un cuento. Eso me tocó el corazón de una manera única, porque los más chicos son los que más lo sintieron, por no ir a la escuela, por no ver a sus abuelos, es difícil que comprendan que eso también les hace daño. Más allá de la Covid-19, a los abuelos les afectó un montón no ver a sus nietos, familias y a sus hijos, fue difícil para todos y para los abuelos más. Conectarme con esa emoción me permitió darme cuenta que iba a llegar diciembre y que muchos de mis amiguitos no iban a poder verse con su familia, o estar lejos, o no pueden viajar, o algunos perdieron a familiares, muchos. Va a ser una Navidad especial y quería estar cerca de las familias de acá y de Latinoamérica, y surgió la idea de poder hacer el streaming, llevar un poco de amor y optimismo y acompañarlos. Y después surgió la posibilidad de estar más cerca todavía, porque el streaming lo pueden ver y disfrutar en familia, como están acostumbrados en un programa de televisión también, pero entrar en el celular de un adulto en la casa y que puedan estar en contacto conmigo fue genial, porque empezó de una manera y se desbordó para bien. Lo imaginamos de una manera y tuvimos que adaptarlo, tuvimos devoluciones buenísimas de los chicos, y yo me copé y mi equipo también, entonces grabo contenidos. Surgen juegos, preguntas, les voy mandando, cuentos para la noche, es buenísimo. Lo que fue pasando es que los chicos se volcaron a su amigo Topa, me preguntan cosas, les respondo, y de alguna manera se convirtió en un rol social, acompañándolos, jugando y desde el celular es más cercano, y ellos pueden contestar, y si bien hay cosas que surgen por el algoritmo predeterminadas, con mi equipo respondemos puntualmente cosas y están muy bueno.

—¿Cómo seleccionaste las melodías para el EP navideño?

—Cada vez que armo la parte musical estoy con Fede Montero y Maro Cambalieri, que es de La Plata, y laburar en equipo para mi es fundamental y me dejo llevar por las sensaciones, Feliz Navidad a todos es un clásico que acompaña a todos, tenía que estar, igual que Noche de paz, pero reversionadas, y esta vez le pusimos un tinte latinoamericano, como Din don dan, una chacarera divina, Que tu Navidad sea incomparable también. Las elegí, las compartí con el equipo y ellos me dicen qué está bueno, o cambiar el ritmo, o modificar. A la que sí le tenía mucha fe con Todo lo que quiero eres tú, de Mariah Carey, que ha sido reversionada en todo el mundo, y quise cantarla en español porque se resignifica, no quiero regalos todo lo que quiero eres tú en esta navidad.

—¿Es la primera vez que grabás algo navideño?

—Es la primera vez que grabo un especial navideño, pero hace cuatro años grabé una canción para Disney, hermosa, exclusiva de ellos y pude cantarla en el castillo de Magic Kingdom, y fue uno de los mimos más hermosos a mi niño interno, la escribimos con Fede y con Mauri y fue increíble participar del especial. Esto tiene que ver conmigo, lo produje yo, estoy yo en toda la historia, llegó para quedarse porque me parece algo divino acompañar a las familias en las fiestas.

Sobre ser padre y su vínculo con los más pequeños

—Acompañás hace tiempo a los chicos, a toda hora, ¿te sirvió esto para reaprender el rol que tenés?

—Sí, y estoy en constante apertura para continuar adaptándome y para aprender también. Estoy muy contento de este sueño que surgió en pandemia, lo de la Navidad. El streaming funciona muy bien, acá y en toda Latinoamérica, me siento superfeliz de haber armado algo así.

—¿Imaginaste alguna vez en convertirte en el “ídolo” de los chicos y acompañar a tantas generaciones?

—La verdad, nunca. No lo había pensado, yo soy un soñador pero siempre pensaba, desde chico, trabajar, ser actor, hacer programas, y la vida me ha llevado a ser, como me dicen mis colegas, referente de los más chicos, ir a México y que me digan que desde el El Chavo no veían algo así como Junior Express. Te emociona, porque hay tanto amor puesto y tanta pasión, que la misma gente te lo diga lo agradezco todo el tiempo, porque soy un trabajador constante, me encanta trabajar para los más chicos.

—¿Cómo readaptaste el trabajo con la llegada de tu hija y organizarte?

—Tengo la suerte de poder trabajar mucho desde casa, estoy contento, tengo la suerte de estar en pareja. Ella hace todo más fácil, Mitai es hermosa, es fan, fue mi tester de todo lo que fue el streaming, las canciones. Se desespera, en un momento nos sentamos a verlo como espectadores, con ella, y canto las canciones con ella. Ponerme como espectador y papá, le digo que soy su “topapá”, lo disfruto desde un lugar genuino, y por ahora me elige, es chiquita (risas).