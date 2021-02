Dakota Johnson debuta en el detrás de escena

Tras mudarse junto con su novio Chris Martin a una mansión valuada en 12 millones de dólares, Dakota Johnson recuperó el proyecto que debido a la pandemia imperante no pudo llevar a cabo. Sucede que fundó una productora cinematográfica junto con una amiga suya, Ro Donnelly, pero no pudieron llevar ningún proyecto a cabo hasta que los protocolos para los sets de filmación fueran establecidos.



Ahora, puso manos a la obra en la película Am I OK, bajo la dirección de dos cineastas, Tig Notaro y Stephanie Allynne, que debutarán con esta entrega.



Además de estar en la producción, Dakota protagoniza la comedia y es por ello que decidió cambiar su look, oscureciendo su pelo y dejando crecer su flequillo.



La historia en cuestión narra las vivencias de dos amigas, Lucy (Dakota Johnson) y Jane (Sonoya Mizuno) que lo saben todo, la una de la obra. Sin embargo, la realidad será muy diferente cuando Jane decida viajar para instalarse en Londres pero antes vislumbre un secreto que cambiará sus vidas para siempre.