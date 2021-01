Dalma y Gianinna, furiosas con Luis Ventura

El último tiempo fue un caos para la familia Maradona. Dichos, idas y vueltas en torno al apellido más famoso del país.

Esta vez el escándalo fue por el lado de Luis Ventura, que desde hace años comenta todo lo que sucede con Dalma y Gianinna y la relación con su padre.

Esta semana contó que una de las hermanas de Diego no pudo ingresar al cementerio a verlo porque, según él, no estaría habilitada en la lista de ingreso.

Tras lo que dijo, las hijas de Claudia Villafañe salieron al cruce y le respondieron a través de Twitter.

"Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy".

Ante lo sucedido, su compañero Diego Esteves le cuestionó: "Ella (Gianinna) te dijo mentiroso y dio a entender que Morla te paga", pero el periodista le respondió: "A la que le pagan es a ella. Simplemente hay que ir a la casa de ella y ver en qué casa vive. ¿Con qué se ganó eso? ¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que el padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?".

"Me prostituyo x eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía q explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos IMPRESENTABLE no entiendo como las mujeres te siguen dando lugar en la tv con lo que dijiste", le contestó Gianinna.

¿Algún día terminará la guerra?