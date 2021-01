Pablo César: “Me duele que se hayan acordado tan tarde de nosotros”

Con la aún inédita El día del pez, el realizador argentino Pablo César será presidente del jurado del 51 Festival Internacional de Cine de la India, que se desarrollará del 16 al 24 de enero 2021 en Goa, República de la India. Diario Hoy dialogó con él para saber más detalles de su participación.

—¿Cómo llegaste a la presidencia del jurado?



—Conocí hace muchos años el festival, en 1994, cuando me invitaron para presentar Fuego Gris, que recibió una distinción del gobierno de West Bengal, en Calcuta y a partir de ahí mantuve un contacto fluido, todas mis película se presentaron allí, fui jurado en 2007 luego di una charla sobre Cooperación Sur-Sur, y Pensando en él, mi última película fue la elegida en 2017 para cerrar el Festival, fuera de competencia, y ahora me llamaron para ser presidente del jurado.

—¿De dónde surge tu vínculo con India?



—En realidad fue primero con la película de 1996 que hice allí, Equinoccio, el jardín de las rosas, y luego la coproducción, Pensando en él, que fue elegida por el presidente de la India como un signo del vínculo entre ambas naciones. Fue un camino de mucho tiempo, con un vínculo que trasciende la cinematografía propia, porque lo que se hace en Bollywood, Coliwood y Tolywood, de las tres regiones importantes de India, son filmes diferentes a lo que uno está acostumbrado, con músicas, canciones, con ocho clips dentro de una película, y lo que yo hago está dentro del cine arte, como ellos lo llaman, que mueve billones de dólares por año, y así fuimos formando la relación.

—Tenés película pendiente de estreno, no hay salas ¿cómo vivís esto?



—Creo que el cine va a seguir existiendo. El 2020 fue muy difícil para mí, porque tenía un proyecto muy grande, con estrellas internacionales, y a mí no me gusta hablar de proyectos sino de realizaciones. Me duele que se hayan acordado tan tarde de nosotros, y que programas de televisión, por ejemplo, se siguieron haciendo, sin problemas, o con, porque se contagiaron, y es doloroso escuchar siempre las mismas cuatro voces, con presidentes alertando y asustando, no se ha escuchado las voces de presidentes africanos, indios, por prejuicio, hablando, y sí la de hombres con sistemas sanitarios colapsados.

