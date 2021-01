Vicky Xipolitakis fue eliminada de la final de MasterChef Celebrity

En la última semana de definición, esta noche Vicky Xipolitakis abandonó el certamen, luego de la decisión tomada por el jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Tras la salida de Belu Lucius en la primera jornada de la semana de definición, Claudia Villafañe y Sofía Pachano fueron los mejores platos de la noche. Mientras que "El Polaco" y Analía Franchin fueron los platos que cumplieron con lo justo.

De esa forma, Vicky Xipolitakis fue la eliminada de la noche y al despedirse, expresó: "Soy la quinta finalista de MasterChef. Así que ojalá los prejuicios no existan más... Estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí, agradezco a mis compañeros porque con ustedes yo también aprendí. Fue lo mejor que me pasó en la vida, el trabajo más importante después de ser mamá.... Pensé que no tenía vida. Gracias de todo corazón, hasta siempre".

Asimismo, de cara a la final del próximo lunes 18 de enero, los participantes que siguen en camino son Claudia Villafañe, Analía Franchin, "El Polaco" y Sofía Pachano.