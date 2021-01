El Polaco abrió su corazón y emocionó a todos: "Aprendí a vivir con nada"

Su paso por MasterChef le devolvió la popularidad e hizo que el público empatice con "El Polaco", que poco a poco se fue desenvolviendo.

Este martes, el cantante habló de su dura infancia cuando le consultaron ante la extravagante comida que estaba haciendo: "Yo como de todo. Hubo un momento de mi vida a los 14 años que pasé por algo muy difícil, que crecí casi de un día para el otro, casi en cinco meses pasé de ser un pibe de 14 años a una persona de 40".

Y explicó: "Tuve que ir a una fundación, un centro de rehabilitación porque no tenía un lugar para vivir. Estuve 6 meses, donde comíamos de todo: íbamos a recuperar verduras, comíamos menudos de pollo, carcasas que íbamos a recuperar a las pollerías. Era una fundación donde estuve seis meses internado".

"Ahí uno empieza a valorar un montón de cosas. Y después de eso mi vida cambió porque no me da asco nada, sé lo que es comer y que no haya carne, comer garrón. Es feo no tener para comer, si tenés no te das cuenta, pero verdaderamente te das cuenta cuando no tenés para comer. Si me preguntás qué como, yo como de todo gracias a esa experiencia que tuve. Me gustan todas las comidas, no le hago asco a nada. Aprendí a vivir con nada, así que la vida siempre te va poniendo cosas, para mí maravillosas. Yo también soy un agradecido de la vida por todas las cosas que me dio, malas y buenas, aprendí un montón".

Ezequiel, su verdadero nombre, explicó hace un tiempo que su paso por el centro de rehabilitación no fue por sufrir adicciones, sino para no molestar en su casa porque su madre no tenía plata. "No tenía adicciones, pero no quería molestar en mi casa", contó.