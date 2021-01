Pampita estaría esperando una nena

El rumor sobre el embarazo de Pampita comenzó tras su publicación en la cual se veía su pequeña pancita reflejada en los lentes de uno de sus hijos. Allí fue cuando sus seguidores comenzaron una ola de comentarios preguntándole si lo que veían era la llegada de un nuevo integrante a la familia. Sin embargo, ella prefirió no responder.



En el presente, la periodista y movilera Maite en el magazine de Ángel De Brito como también su colega, el panelista Pampito, confirmaron que la modelo estaría embarazada de una niña. Esto sucedió mediante una conversación en Twitter: “Hoy viajan los hijos de Roberto y algunos amigos de la pareja para compartir su cumple de él pero también el de Pampita en México. Las amigas ya le regalaron ropa de bebé de color…”. Por su parte, Perelló Aciar lo replicó y reveló el ansiado detalle dando a conocer cuál sería el sexo del no nato: “Rosa”.



La noticia era de esperarse, en mayo del año pasado, en el programa de Andy Kusnetzoff, Roberto García Moritán aseguró que transitaba un “momento espectacular” junto a su flamante esposa y agregó: “Estoy en un proyecto de familia maravilloso y feliz, y mucho más no puedo pedir”. Frente a la pregunta del conductor sobre el llamado a la cigüeña, el empresario gastronómico respondió: “Tenemos muchas ganas, está dentro de los planes”.



Por su parte, la palabra de su flamante esposa no tardó en llegar para en el mismo medio de comunicación expresó: “Ganas sí hay, pero no sé cuándo. Está en planes a futuro”.

Mientras tanto, ella se abocó a la apertura de un negocio dedicado a los muebles, a la realización de campañas publicitarias y el diseño de interiores como también a la conducción de su magazine en un canal digital.



La pareja se casó en noviembre del 2019, tras un noviazgo fugaz e intenso, ambos estaban divorciados, con hijos y solteros. Las primeras conversaciones fueron por chat, ya que ella estaba en Ibiza, él la esperó y cuando volvió no se separaron nunca más, según describe Moritán, la fortaleza de la relación se dio por convicción: “Creo que fue convicción. Yo sabía que era ella y me creyó y se dio cuenta de que es de verdad. Arrancamos el primer día como si lleváramos veinte años juntos”. Pese a tener siempre los ojos de todos los medios encima y sus seguidores, que son miles, ambos lograron elegir qué compartir y qué no para poder conservar algo de privacidad.