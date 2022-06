De la mano de Paul McCartney, Dave Grohl volvió a los escenarios

El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, volvió a los escenarios tras la trágica muerte de su amigo el baterista Taylor Hawkins. Los hizo en el concierto que Paul McCartney brindó en el festival Glastonbury.

El ex Beatle brindó un show de casi tres horas en el que Grohl lo acompaño en "I Saw Her Standing There", "Band on the Run" y "Glory Days".

El ex baterista de Nirvana no tocaba en público desde el recital que hizo en Argentina en el marco del Lollapalooza, unos días antes del fallecimiento de su compañero Taylor Hawkins.

Mirá el video de "Band on the Run"