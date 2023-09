Declaraciones del padre de Aníbal Lotocki y la movida en redes de su esposa

Cada día que pasa se suma un nuevo capítulo a la historia y la situación judicial del cirujano Aníbal Lotocki. Así las cosas, durante la tarde de ayer se conocieron algunas declaraciones del padre del doctor. Quien compartió esto fue el periodista Enrique Ortiz en diálogo con Instrusos (América).

Ortiz se encontró con él y le dejó en claro que estuvo en comunicación con su hijo y que, entre otras cosas, le manifestó que esto empieza a raíz de una denuncia de una ex de Aníbal que vive en Misiones y que no cree en nada de lo que se dice en las noticias respecto al cirujano. De todos modos, el padre además comentó que no mira mucha televisión ni las noticias respecto a su hijo porque está con algunos inconvenientes de salud. Por su lado, el periodista aclaró que la familia Lotocki es muy querida allí en Oberá, Misiones.

Por otro lado, la esposa de Aníbal Lotocki, María José Favarón, inició una suerte de campaña virtual y por las redes a favor de su marido. En su Instagram personal comparte fotos y otras historias de pacientes que se han operado con él bajo el hashtag “yo me operé con Lotocki”. No es la primera vez que ella tiene actitudes polémicas: hace poco tuvo también en redes fuertes discusiones con algunos internautas con respecto a algunas opiniones sobre el caso de Silvina Luna.