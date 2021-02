Demi Lovato revela que tuvo tres ACV y un ataque al corazón tras su sobredosis

Este miércoles, se publicó el tráiler de “Demi Lovato: Bailando con el diablo”, un documental que cuenta la verdadera historia de la actriz y cantante Demi Lovato. Cuenta con cuatro episodios y se estrenará el 23 de marzo.

El 24 de julio de 2018, Lovato fue hospitalizada luego de una sobredosis de drogas que casi resulta fatal. “Tuve tres ACV. Tuve un ataque al corazón. Mis doctores dijeron que tenía entre cinco y diez minutos más de vida”, confiesa la artista en el adelanto publicado en YouTube.

“Tuve tanto que decir estos últimos dos años queriendo explicar lo que pasó”, comienza diciendo Lovato. Recordando su noche más oscura, la protagonista de Camp Rock afirma: “Crucé una línea que nunca había cruzado”.

La cantante, que lanzó What Other People Say hace unos días, asegura en el avance que “está renaciendo, está empezando de nuevo”. La historia de su adicción y su proceso de recuperación cuenta no solo con testimonios de sus familiares y amigos, también participan Elton John y Christina Aguilera.