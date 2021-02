Despidieron a Débora D’Amato de Intrusos

Luego de que Ángel de Brito confirmara que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich serán los conductores oficiales de Intrusos, la panelista Débora D’Amato contó en redes sociales que fue desvinculada del programa del cual formó parte por cuatro años.

“A 10 días del 28 de febrero, y en medio de mis vacaciones pendientes del 2020, me anunciaron que luego de decirnos en reiteradas oportunidades (al menos así me lo iban diciendo a mí): “Sigue en el panel, tranquilos” y a la semana siguiente: “Cambio total de panel, se decidió a último momento”, para luego recaer en el: “Solo vos salís del panel”, me quedo sin trabajo”, reveló Débora en su perfil de Instagram.

“Hoy, y no por desagradecida, me cuesta despedirme con amor y alegría, recordando geniales momentos y otros no tanto. Hoy me despido con profunda tristeza, pero sobre todo sumamente preocupada porque no sé qué será de nosotras en lo inmediato”, admitió, haciendo referencia a ella y a su hija.

Para concluir, agradeció a quienes se preocuparon por ella y le preguntaron cómo está, agregando que es momento de pensar “qué carajos será de nuestro destino de ahora en más y por el momento no le encuentro salida”.