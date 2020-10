“Después de 25 años, seguimos siendo inquietos”

Su nombre es Martín Fabio, pero todos lo conocen como El Mono, el líder de Ka­pan­ga. En plena pandemia, el músico decidió correrse de su zona de confort y fue por más: hoy deleita al jurado más exigente en el certamen de cocina Masterchef celebrity y con su personalidad cautiva al público.

En diálogo con este multimedio, contó cómo vive esta experiencia culinaria y cómo se prepara para dar su segundo show vía streaming el 24 de octubre a las 21.

—Se viene Kapanga night show, ¿qué nos podés adelantar?

—Tras siete meses sin trabajo, tratamos de reinventarnos en un formato nuevo que es el streaming. Probamos hace dos meses con el primer Kapanga night show pero no queríamos solamente tocar las canciones, entonces decidimos encararlo con un formato televisivo con la conducción de El Pollo Cerviño, que es un amigo de la casa, y con un invitado. El primero fue Walter Meza de Horcas y en esta oportunidad estará Pity Fernández de Las pastillas del abuelo. Van a sonar los temas, pero además va a haber intervenciones con chistes y parodias.

—¿Cómo vivís esto de no tener contacto con el público?

—Es difícil para una banda como la nuestra, porque en nuestros shows el público participa mucho, pero esta es una manera de sacarnos las ganas de tocar, de que la gente vea que estamos activando y de colaborar con quienes trabajan con nosotros ya que hace siete meses que no tienen un ingreso.

—Están próximos a cumplir 25 años, ¿cuál es el secreto para lograr una trayectoria extensa y sostenida?

—Cumplimos el 5 de noviembre. Creo que mucho tiene que ver la

tolerancia, el respeto, el conocernos tan profunda e íntimamente. Hay muchas cosas que nos mantienen unidos que tienen que ver con el proyecto y los objetivos: seguimos apostando y generando cosas nuevas pese a los años. Tenemos un repertorio con el que podríamos no grabar más discos, pero todavía somos inquietos. Después de 25 años seguimos teniendo ese cosquilleo y esos miedos que hacen que sigamos adelante.

—¿Están trabajando en algún material nuevo?

—Arrancamos el año pasado con Todavía que es el primer corte de lo que iba a ser el disco de este año, pero con la pandemia tuvimos que frenar todo.

—Participás de Masterchef y en un momento de incomodidad dijiste: “estoy fuera de mi zona de confort”, ¿qué te llevó a aceptar la propuesta?

—Mucho tuvo que ver el parate obligatorio. Si hubiera sido un año normal, no podría haberlo hecho porque en los últimos 25 años nunca estuve más de 20 días seguidos en mi casa y nunca tuve otro compromiso que no sea con Kapanga. La verdad es que llevaba tres meses sin salir y no la estaba pasando bien. Recibí el llamado de la producción y lo conversé con mi familia, amigos y la banda y todos me dijeron que le diera para adelante, que me iba a hacer bien. Acepté y no me arrepiento. Está buenísimo. Ir a cocinar a la tele es muy arriesgado y más con esos chefs. No hay compasión (risas). Es muy intenso lo que se vive. Siempre digo que es como ir a dar un examen habiendo estudiado poco (risas).

—¿Te ves como el campeón?

—No, pero yo ya gané con todas las devoluciones que me está dando el público, mi entorno y la repercusión que hay con el programa.