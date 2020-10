Tengo miedo, torero: Chile, su pasado y un personaje único

A las 22 horas llega a Cinear TV, Tengo Miedo, Torero, de Rodrigo Sepúlveda. Se trata de una adaptación libre de la novela de Pedro Lemebel que tiene como protagonista a Alfredo Castro y a los argentinos Ezequiel Díaz y Julieta Zylberberg. Diario Hoy dialogó con Sepúlveda y Castro para saber más detalles.

“Para mí era clave entender que una cosa era la novela y otra el guion, y dejé cosas afuera, una vez que entendí eso me liberé. Alfredo estaba ya en una producción que iban a hacer italianos, con Pedro vivo. Para el resto de los actores hicimos castings, en Santiago, en Argentina y en México. En Chile era complicado encontrar a alguien para encarnar a Carlos, porque la mayoría de los actores están en teleseries. Es complejo que puedan trabajar en este tipo de producciones. En México conocí a Luis Ortizgris”, comenta Sepúlveda sobre la película.

“Para mí era importante meterse en el contexto histórico, pensando el momento de hoy. Pedro fue fundamental para el movimiento de liberación de temas sexuales, fue un gran cronista y también aparecía con tacos y pintado en un Chile que por ley prohibía la homosexualidad hasta 1989. Hoy día es distinto, pero la izquierda chilena fue muy homofóbica, y eso lo muestro. Lemebel es clave para nuevas generaciones, pero en su momento era visto como peligroso. Hoy lo quieren mucho”, añade el director.

“Hace 15 años Pedro me entregó el papel. La iba a dirigir un realizador italiano muy joven, pero que nunca la hizo, Vanni Gandolfo, y me dijo “quiero que seas la loca del frente”, para mí fue un honor porque él era una figura muy importante en la lucha Lgbtiq, y pasó el tiempo hasta que me llamó Rodrigo. En su momento había leído la novela, el guion me parece estupendo y no tuve dudas de aceptar”, cuenta a Hoy Castro.

“Como actor es un llamado a que lo hagas exagerado, sobreactuado, y mi desafío fue no hacer eso. Me encontré con un íntimo amigo de Pedro y le pregunté si tenía que “mariconear” o hablar como mujer, me dijo que por ningún motivo, si debía hablar con lenguaje de calle, y me dijo que tampoco. Así que compuse al personaje de manera interna ofreciéndole mucha dignidad, porque además representa a una parte de la sociedad”, suma el intérprete.

Más estrenos

PIAZZOLLA, LOS AÑOS DEL TIBURÓN

El realizador Daniel Rosenfeld visita la obra y vida de uno de los grandes músicos con una mirada diferente y material inédito que trasciende el mero hecho cinematográfico. La lucidez de Astor Piazzolla se revive gracias a sus propias palabras, por el registro de su voz en diálogo con su hija. Disponible en HBO y HBO GO.

TOMANDO ESTADO

Carlos y Nicola trabajan en la cooperativa eléctrica de un pueblo del interior. Es el año 2001 y la crisis los hace replantearse su lugar. Con la llegada de Victoria, una joven que viene desde la Capital, todo se enrarece. Además, la llamada de un viejo compañero de militancia revive un pasado que se creía oculto. Cinear.