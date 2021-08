Después de siete años, Billy Idol lanza nuevo single

El músico británico Billy Idol presentó el single “Bitter Taste” y su videoclip, que forman parte de su nuevo EP, “The Roadside”, su primer lanzamiento luego de casi siete años y que estará disponible el próximo 17 de septiembre.

El single “Bitter Taste” presenta una de las letras más introspectivas y confesionales del músico, en la cual confronta a la muerte, el renacimiento y su crecimiento personal a 31 años de su casi fatal accidente mientras conducía su moto.

“Creo que todos se han estado sintiendo más reflexivos -durante la pandemia-. Entonces, me pareció bastante lógico y natural escribir algo sobre mi accidente de motocicleta”, expresó Idol a través de un comunicado de prensa.

“Definitivamente el accidente de motocicleta fue la catarsis, el momento de despertar. Un poco de mí se quedó en esa ruta. Pero al final, no fue necesariamente algo malo; fue una llamada de atención. Quizás en ese camino dejé atrás al irreverente y juvenil Billy, y abrí la puerta para un padre más atento y un músico más sensible”, abundó el intérprete de hits como "Dancing with Myself", "Mony Mony", "Hot In The City", "Flesh For Fantasy" y "Sweet Sixteen", entre otros.