Días de festivales de cine para todos los gustos

Del 5 al 8 de mayo son varios los festivales de cine que realizarán sus ediciones, y que, en esta oportunidad, han decidido tener un formato híbrido para favorecer la distribución de sus propuestas, por lo que muchos de ellos podremos verlos desde nuestra ciudad.

Así. el 11° Ficic, Festival de Cine Independiente de Cosquín, que se desarrollará presencialmente en la capital del folclore, pero también online en su web www.ficic.com.ar, será uno de los encargados de traer su variada y diversa propuesta para el público. Estará presente la gran mirada del director artístico Roger Koza, acaso el mejor de los críticos y curadores de la Argentina, junto con la de los cineastas y programadores Gretel Suárez, Leandro Naranjo y Ramiro Sonzini. La película de apertura, que se verá hoy en el Centro de Convenciones, será El gran movimiento, de Kiro Russo. El resto de la programación se puede buscar en detalle en su página.

El 10° LatinArab, como adelantó ayer diario Hoy, tendrá varias sedes, destacándose Cinépolis Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires, mientras que una selección de ediciones anteriores se podrá audiovisualizar en la página Vivamos Cultura y en clacso.tv, aportando diversidad cultural.

La Mujer y el Cine, el pionero de los festivales con eje en la mujer, estrenará en su edición número 34 Hijas de la comedia, de Victoria Carreras, y también la imperdible Cadáver exquisito, de Lucía Vasallo, con Sofía Gala y la debutante Nieves Villalba.

Por último, Cine del Fin del Mundo, festival a desarrollarse en Ushuaia, se verá a través de octubretv.com. Una de las películas destacadas es Las mil y una Lemos, de Sabrina Parel, con el gran Willy Lemos como eje. “Ya el hecho de que haya salido del horno y la hayan elegido para el festival es una alegría. Hoy tengo un poquito de miedo porque tengo mucho respeto por la gente, por la vida y por mi carrera, y no pensé que iba a pasar esto con la película, porque ya me habían contactado por Bernarda es la patria, y creo que cuando una persona vivió tantas cosas y que esas cosas terminen siendo un servicio, abriéndole puertas a todos los que vienen atrás”, dijo Lemos sobre el proyecto.

“Estamos con alegría por la posibilidad de que la gente la vea y llegue a más personas, y ver que llega de lo que hicimos, que hasta ahora es todo muy bello. La idea es que la película pueda además acompañar a todas las personas que han sufrido abuso intrafamiliar y la película puede así ser un nexo”, agrega Parel.

En un momento crítico para el cine nacional, y mientras se espera que finalmente ­continúen las asignaciones específicas a la industria cultural, los festivales permiten acompañar a un sector atravesado por la inercia estatal y la imposibilidad de continuar impulsando proyectos.

Matar a la bestia

Tras pasar por varios festivales, llega esta película de Agustina San Martín, rodada en el Norte argentino. “Mientras escribía el guion aparecieron muchos obstáculos para poder hacer que todo el elenco sea femenino, mentores me dijeron que las películas solo con un elenco de mujeres fracasan. Eran hombres, claro, y me acuerdo que me peleé con él, nadie me defendió y siempre estuvo esa pregunta, por qué una película solo con mujeres”, contó a diario Hoy la realizadora.