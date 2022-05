El acuerdo sexual entre Jennifer López y Ben Affleck

Hace dos semanas, el actor Ben Affleck le pidió casamiento a su amada Jennifer López, y es por ello que le entregó un anillo de esmeraldas.

Esta noticia fue compartida por la cantante a través de sus redes sociales que filmó un video donde brindó los detalles del momento amoroso. Es por ello que esbozó estas palabras: “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (tomando un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, comenzó diciendo Jennifer y agregó: “Fue totalmente inesperado. Entró mi amor, entró Ben, se arrodilló y dijo algunas cosas que nunca olvidaré, sacó un anillo y dijo: ¿Te casarías conmigo? y fue el momento más perfecto. Me dio un anillo y me dijo que es un diamante verde. Significa mucho cuando alguien piensa en ti, te ama y te ve”.

Ahora la pareja confirmó el compromiso, pero además firmaron un acuerdo prenupcial para que las cosas estén más que claras. De esta manera, dejaron explícitada cómo es la actualidad de sus fortunas y bienes respectivos. También dejaron otros aspectos mas íntimos dentro del papel lacrado, donde consensuaron que la pareja deberá tener intimidad cuatro veces por semana para así evitar que la pasión cese o haya infidelidades por parte de alguno de los tortolitos.

La pareja se conoció en la grabación de la película Gigli, luego se pusieron de novios y a los cinco meses estaban comprometidos. Sin embargo, a mediados del 2014 rompieron la unión y cada uno siguió su camino.

En la actualidad se reencontraron para ponerse al día y descubrieron que la intimidad seguía intacta.

Los primeros momentos fueron en absoluto secreto, dado que deseaban preservarse pero fueron descubiertos cuando coincidían en una vieja casona de Los Ángeles y allí despertaron los rumores que indicaban que donde hubo fuego, cenizas quedan. En este sentido, iniciaron un romance, compraron una mansión y ensamblaron su familia.

Se instalaran en una casona en Los Ángeles junto a los mellizos Max y Emme, que ella tuvo en su matrimonio con Marc Anthony; mientras que los tres hijos de Ben, fruto de su expareja y colega Jennifer Gardner, los visitarán los fines de semana porque conviven con su mamá.

Por último, Jennifer decidió dividir los bienes que cada uno posee en la actualidad debido a que, en su relación anterior debió atravesar una quiebra más el detenimiento de los negocios. Sucede que tenía una convivencia certera, fundó una empresa de bienes raíces, una productora y también fue la cara visible junto a su expareja de una campaña publicitaria. Por todo esto, la fortuna cosechada con Marc Anthony quedó en conflicto entre ,os dos y debieron intermediar los representantes legales a la hora de dividir los fondos monetarios. Asimismo, las relaciones no finalizaron de la forma más cordial debido a las infidelidades y comportamientos de dudoso buen gusto del hombre que la acompañó en los últimos cuatro años.

Sin embargo, esto ha quedado en el pasado, pues J-Lo dio vuelta la página y volvió a empezar con un amor que crece día a día.