Xochitl Gómez y Benedict Wong revelan detalles de la nueva Doctor Strange

Este jueves llega a los cines Doctor Strange en el multiverso de la locura, de Marvel Studios, en la que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se adentra en el multiverso y amplía sus límites más que nunca. El filme presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso, para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Cumberbatch está acompañado por Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Michael Stühlbarg y Rachel Mc­Adams; también, por Benedict Wong y Xochitl Gómez, que encarnan a Wong y América Chávez, respectivamente, y con quienes, en exclusiva, dialogó diario Hoy.

—Si bien Marvel ha abierto en el cine una puerta para la diversidad, me gustaría saber, encarnando a América Chávez, ¿cómo te sentiste en este camino?

—Xochitl Gómez: Es increíble. Cuando Marvel decidió que América Chávez fuera parte de la película, aun sin haber sido parte del MCU y con sus 14 años, fue muy especial. Es aún más joven que en los cómics, y fue muy divertido buscarla en ellos. Me encantó, es joven, poderosa y esta versión es muy divertida.

—¿Cómo fue reencontrarte con el personaje?

—Benedict Wong: Para mí siempre es muy valioso volver a este personaje, porque además yo he sido un coleccionista desde sus primeros tiempos, entonces como actor ser parte de esto es un sueño para mí; siempre es un win win, siento que mis ancestros sonríen al verme encarnar a Wong. Acá es una actualización, luego de ya haberlo hecho en cuatro oportunidades, con su responsabilidad de enseñar a los más jóvenes.

—¿Cómo fue unirte a este universo?

—XG: Ha sido una locura, soy una gran fanática del MCU y ví varias veces sus películas, así que como actriz es un sueño hecho realidad.

—¿Con qué creen que conectarán los espectadores?

—XG: Con las actuaciones, nuevas versiones de los roles que vienen haciendo durante años. Es una locura, creo que los fanáticos amarán todos los giros y sorpresas que tienen, y yo también lo haré viéndolos.

—¿Cómo ves la relación de tu personaje con Doctor Strange?

—BW: Hay muchas preguntas sobre qué hizo Wong durante estos cinco años, claro que fue el encargado de cuidar todo de las fuerzas interdimensionales. Ahora vuelven a estar juntos Wong, con su inteligencia, y Strange, buscando en Wong su espíritu más aventurero; pero ambos se necesitan para poder hacer el bien.

—¿Cómo fue trabajar con un maestro del horror como Sam Raimi?

—BW: Fue increíble, es legendario, es un maestro, leyenda en dos géneros, desde el horror a las estrategias de Spider Man. Y volver tras 20 años al género, donde la tecnología ha avanzado tanto, colisiona para bien con los multiversos creados por Steve Ditko.

—XG: Para mí fue increíble que sea tan colaborador, rodábamos escenas que si servían, servían y si no, se hacían de nuevo. Como la actriz joven que soy, fue increíble.

—¿Cuál es el principal desafío para un actor al trabajar tanto con la pantalla verde de fondo?

—BW: Ella no sé si tenía tanta experiencia antes.

—XG: No.

—BW: Creo que no es a un nivel de Avatar, y muchas veces imaginás como que en el fondo hay naves espaciales, lidias con tu propia imaginación y experiencias personales.

—XG: Los límites de tu imaginación.

—BW: ¿Cómo sería eso?

—XG: Cuánta imaginación tenés.

—BW: En la sala estás concentrado y luego los mejores equipos de efectos hacen sus locuras: ponen los monstruos, nos dan vuelta, como a las calles de Nueva York, las escenas que rodamos son increíbles.

—XG: Únicas, fue mi primera experiencia; había visto cómo se hacía, pero no imaginaba lo duro que podía ser hacerlas.

–—¿Cómo es trabajar con Benedict Cumberbatch?

—XG: Increíble, verlo encarnar tantos Strange fue muy divertido, es como además verlo en todos sus roles, es tan talentoso...

—BW: Estoy sobrepasado (risas), nos vemos frecuentemente, lo conocía antes de esto, lo veía en Sherlock y ahora, desde que trabajamos en Doctor Strange, hemos compartido y creado una hermosa amistad.

—¿Hablaste con la actriz Iman Vellani de Ms. Marvel? Son las dos actrices más jóvenes de las películas de Marvel…

—XG: Ella es adorable, es increíble que el MCU pueda ­incorporar a estos personajes y que cada vez haya más mujeres diversas.

—¿Qué significa, para ustedes, la locura?

—BW: Es algo que al final tiene alguna luz y ahí estamos, eso entendí cuando vi la película.

—XG: Lo dijo todo, la locura sos vos.

—BW: Vos también. Fue muy bueno compartir en Londres, con vos y tu madre, por ejemplo.

—XG: Sí, eso fue una locura también. Éramos turistas, pero no podíamos explorar. Era un nuevo lugar, pero por pandemia no se podía hacer mucho y mi papá no pudo viajar, así que agradezco que exista Face Time.

—BW: Fue sacrificado, muchas cosas en esta película lo fueron.

—¿Qué es lo que más les gustó de interpretar los personajes?

—XG: Todas las escenas de riesgo, trabajar con estos actores y actrices, y poder sumar voces de representación, de una manera positiva, para que todos puedan sentir que pueden ser héroes.

—–BW: Disfruto el aspecto físico, las escenas de acción y sobre todo disfruté la transformación del personaje desde donde empezó hasta donde llegó.