Discos anunciados para 2021

Después de un periodo extendido en el que no hubo novedades sobre ella, la cantante británica Adele está de vuelta en el ruedo musical, la artista anunció que su cuarto álbum se publicará en 2021, convirtiéndolo en uno de los trabajos más esperados, ya que pasaron más de cinco años desde su último disco publicado.

Rihanna, otra de las grandes divas del pop de los últimos años, lanzará en los próximos meses su noveno álbum, después de cinco años tras la publicación de su disco Anti, a comienzos de 2016. La morena de voz intensa, confesó que lleva meses trabajando a todo pulmón en su noveno álbum.

“No quiero que mis discos se entiendan como si fueran temáticos. No hay reglas. No hay formato. Simplemente es buena música y cuando me emocione, lo lanzaré”, decía en una entrevista con una popular revista de moda.

En esa línea, Billie Eilish, la gran revelación musical de los últimos tiempos y gran ganadora de la última edición de los premios Grammy, ha estado preparando su segundo álbum después del éxito de When we all fall asleep, where do we go?.

Después de meses de retraso durante todo 2020 debido a la pandemia, la artista Lana del Rey lanzará por fin el próximo mes de marzo su séptimo álbum de estudio, Chemtrails over the country club, un disco precedido por el éxito del aplaudido Norman fucking Rockwell (2019) y que contará con canciones como Let me love you like a woman, primer anticipo del disco.

La chilena Mon Laferte prepara para 2021 su próximo trabajo discográfico, un álbum en el que se adentra en la música de México, país en el que reside desde hace más de una década.