Vicuña y Pampita no pierden contacto

Ya fue confirmado el embarazo de Pampita y hasta se detalló que será una nena la que llegará a formar parte de la familia Moritán en 2021. En las últimas horas, se filtró cómo fue la reacción de Benjamín Vicuña, exmarido de Carolina y padre de sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, al enterarse de la noticia.

“Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, dijeron a un popular medio.

Por otro lado, aseguraron que el actor chileno siempre actuó de manera respetuosa y que Pampita no hizo más que devolverle la gentileza a su ex, como cuando él le anunció que la China Suárez estaba embarazada de Magnolia y Amancio.

“Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, señalaron.

Mientras tanto, Pampita permanece de vacaciones en Mé­xico, junto a su pareja Roberto García Moritán. Ambos festejaron sus respectivos cumpleaños con fiestas deslumbrantes, como era de esperar.