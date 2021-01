Damian Lewis revela detalles de Guerra de espías

Todos los sábados a las 22.45 la señal History estrena nuevos episodios de Guerra de espías, que cuenta la verdadera historia detrás de 40 años de espionaje internacional. Damian Lewis, recordado protagonista de Homeland y Billions, es su narrador, y diario Hoy dialogó en exclusiva con él.

Lo primero que aclara Lewis es que al principio se mostró reacio a la propuesta: “No había hecho nada factual antes y no me considero un presentador. Pero disfruto del género de espionaje. Quería involucrarme porque estuve en Langley, la sede de la CIA para Homeland... Pero quería ver las decisiones personales íntimas que la gente ha tomado. Pensé que era una oportunidad de mirar detrás de estas historias populares y descubrir algo más”.

“Siempre me gustó estar en un proyecto desde el principio. Es un trabajo mucho más duro, por eso terminás actuando porque actuar es la cereza del postre. Pero realmente disfruto el proceso. El desafío de este tipo de trabajos -factual series- es que no hay guion o plantilla. La parte divertida es la investigación, particularmente en esta docuserie, ya que se trata de casos reales en lugar de casos fríos”. Lewis mostró sumo interés en la historia del espionaje, incluida la formación de la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, y la competencia entre diferentes países, así como agencias dentro del país.

“He investigado bastante para realizar mi papel en Homeland, he interpretado a un espía ficticio en la adaptación de John le Carré Our Kind of Traitor, y he leído John le Carré como todos los demás... Disfruto del género de espionaje y Guerra de espías es una oportunidad para mirar detrás de estas historias populares y ver si podemos desenterrar algo un poco más íntimo, un poco más personal sobre las personas mismas y las ramificaciones en la política global a través de decisiones personales e íntimas tomadas por estos individuos. Esa es la serie que hemos intentado hacer”.

Al discutir los motivos de los espías, Lewis dijo: “Hay un acrónimo que usan todas las agencias de inteligencia: MICE... Dinero, Ideo­logía, Coerción, Ego (por sus siglas en inglés: Money, Ideology, Coercion, Ego). Esas tienden a ser las cuatro formas en las que puedes subvertir a un agente y dirigirlo”.