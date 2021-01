Atención fanáticos de Bridgerton: temporada dos, en duda

Al menos así lo cree una de sus protagonistas, Phoebe Dynevor, la protagonista de Bridgerton, que encarna a Daphne Bridgerton. Ella manifestó que “no puede imaginarse” cómo se podría rodar la temporada dos con seguridad por el coronavirus.

La actriz habló con Dead­line sobre el futuro de la serie y dejó una desalentadora opinión sobre el rodaje. “No puedo imaginar cómo sería posible filmar en estas circunstancias. Hay tantos extras y tantos miembros del equipo, y es un espectáculo muy íntimo. Simplemente, me desconcierta cómo lo filmaríamos bajo las reglas de Covid-19 a menos que hubiera una vacuna de antemano”. Gran parte de la serie se basa no solo en el sexo sino también en las mansiones.

La mayoría de estas son decorados naturales de una Inglaterra que, nueva cepa del virus mediante, está siendo azotada por la pandemia. Igualmente, este rumor que dispara Dynevor puede radicar en que el personaje, siguiendo la adaptación de la saga, no tendrá tanto protagonismo. Según recordó, es probable que no sea tan importante en la segunda temporada. Ella misma dijo: “Realmente no tengo idea de lo que van a hacer con la segunda temporada, pero imagino que si siguen los libros, entonces se centrarán en Anthony”.