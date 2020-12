Dua Lipa versionó un clásico de John Lennon para Navidad

Cada vez falta menos para las fiestas y varios artistas -como pasa todos los años- comparten sus temas navideños. Dua Lipa hizo un cover del clásico de John Lennon “Happy Xmas (War Is Over)”.

La sentida versión tuvo lugar en el marco del evento iHeartRadio Jingle Ball donde la cantante también interpretó dos de sus canciones, “Levitating” y “Don’t Start Now”, de su disco Future Nostalgia, en versiones acústicas. Para esta versión del tema del ex integrante de los Beatles, la artista inglesa estuvo acompañada por un coro virtual a través de Zoom.

La canción original fue grabada por Lennon en octubre de 1971, en los Record Plant Studios de Nueva York. Salió publicado como simple y contó con la producción de Phil Spector. “Happy Xmas (War is Over)” tuvo la participación de un coro de chicos del Harlem Community Choir.

Nació como una canción de protesta en contra la Guerra de Vietnam pero al poco tiempo se convirtió en un clásico navideño. La letra se basó en la campana de publicidad que realizó Lennon junto a Yoko Ono. En ciudades como Nueva York, Tokio, Atenas, Londres y Roma se pudo ver la frase “War Is Over (If You Want It)”, “La guerra ha terminado (si tú quieres)”.

A lo largo de los años, el tema tuvo muchas versiones como Celine Dion, The Corrs, Sheryl Crow y Europe, entre otros.

Dua Lipa está cerrando un gran año profesional que arrancó en marzo con la salida de su álbum Future Nostalgia, uno de los mejores del 2020, con temas que llegaron a los primeros puestos de las listas.

También, la cantante cumplió su sueño de grabar un tema con Madonna. Fue en “Levitating”, donde también participó la figura del hop Missy Elliott y que formó parte del trabajo Club Future Nostalgia, una colección de nuevos remixes que incluyó las colaboraciones de grandes figuras, héroes del underground y algunos de los talentos más importantes de la música dance.

“Los últimos meses fueron irreales. Los vi bailar en sus casas y en sus fiestas de zoom con Future Nostalgia como si estuviéramos juntos en una disco. Durante este tiempo, decidí subir la apuesta con la incomparable The Blessed Madonna, que me ayudó en secreto a crear el mixtape que se convertiría en Club Future Nostalgia”, dijo Dua Lipa en un comunicado sobre la participación de la reina del pop.

Hace unos días, Lipa cautivó al mundo con su gran espectáculo por livestream “Studio 2054″, rompiendo el récord con más de 5 millones de vistas. Las cifras oficiales incluyen más de 1.9 millones de accesos desde China, 95.000 de India y 263.264 entradas vendidas a través de las plataformas más populares.