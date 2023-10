El casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin

De forma reciente, la artista plástica y cantante Candelaria Tinelli y el intérprete y compositor Coti Sorokin darán el sí.

La joven dio más detalles sobre la actualidad de la pareja y de la boda. Por otro lado, brindó otros aspectos del momento en que se conocieron y de los proyectos que los unieron dentro del arte. Vale mencionar que han hecho más de una propuesta en conjunto, entre las que se destacan las canciones y los videoclips.

Sobre la primera vez que se dio la posibilidad de elaborar un tema entre los dos, la mujer declaró a un medio de alcance internacional: “Sentí mucha vergüenza. El tema de mi carrera con el canto es algo que me re costaba hablar con él. Él la rompe, yo no le llego ni al dedo gordo”. Asimismo, continuó: “Estuvo re bueno porque yo aprendo un montón y me enseñó un montón y me sigue enseñando. Tiene mucha experiencia y me aconseja. Pero sí, olvídate, sabés la vergüenza que me daba”.

Además, comentó que luego de lanzar este tema, empezaron compartir espacios para poder celebrar una vida en común. Asimismo, Cande dijo que quiere una ceremonia íntima, con sus amigos y familiares, donde puedan asistir las mascotas.