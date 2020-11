El director de Carmel cuenta detalles de la producción

Tras estrenar online el documental Reset, volver a empezar, el realizador Alejandro Hartmann presenta ahora Carmel. Quién mató a María Marta (2020), que repasa la muerte de María Marta García Belsunce. Diario Hoy pudo hablar con el realizador para conocer más de la serie del momento.

—¿Cómo surgió la idea de hacer una miniserie sobre el caso?

—Con Sofía Mora, que es directora y guionista, y Lucas Gucci y Tomás Sposato, empezamos a trabajar en esto, originalmente pensábamos en una película, pero luego surgió la idea de hacer la serie, y ahí contactamos a Vanessa y fue amor a primera vista.

—Tenían la idea, la investigación, faltaba convencer a los involucrados en el caso ¿costó convencerlos? Muchos hace mucho tiempo que no hablaban…

—Ese era el desafío, y pensamos en grande, surgió contactar a Netflix, juntamos socios, y lo primero que hicimos casi al mismo tiempo del desarrollo del proyecto es contactarlos diciéndole hacia dónde queríamos ir, uno puede tener un tema documental interesante, pero si no tenes la historia no tenés nada, y la historia era tener a los personajes. Al principio era “no, vemos”, pero tarde o temprano todos querían estar. Al principio tal vez la idea era que los de un lado no querían que estén los del otro lado, pero luego se sintieron cómodos y se sumaron todos, la propuesta era honesta y les decíamos quiénes iban a estar.

—¿Fue difícil tener a algunos involucrados delante de ustedes? ¿Sensaciones al ingresar a la casa donde aconteció todo?

—Las entrevistas, casi todas fueron fuertes y desgastantes, yo hice la mayoría, desgastantes en lo anímico, en lo espiritual, siempre entrevistar tiene lo suyo. Entrar a la casa fue fuerte, esperaba encontrarme con “fantasmas”, pero luego me acostumbré.