El duro momento que atraviesa Luciana Salazar

Una triste y dolorosa noticia recibió Luciana Salazar al enterarse que su amigo falleció en las últimas horas.

"Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer hijos de re mil puta”, escribió conmocionada la modelo en Twitter este lunes por la noche en un posteo que luego eliminó.

Se trata del estilista y dueño de las barberías Bacan, Charles Raúl Sotelo, a quién lo hallaron muerto por causas aún desconocidas y por eso se está investigando lo sucedido.

Más tarde, cerca de las 2 am, Luciana volvió a postear en redes sociales. "Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida” expuso junto a una foto con Sotelo en una historia de Instagram.

Como se dijo, Charles era un estilista dueño de las barberías Bacan, de hecho, hace dos días inauguró una nueva local en Ezeiza. Varias son las publicaciones en redes en donde se lo ve junto a la artista, mostranadose muy cercanos.