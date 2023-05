Las separaciones más satíricas de Hollywood

Los famosos de Hollywood atraviesan situaciones victoriosas y propias de la fama y la celebridad, pero también separaciones escandalosas, crisis mediáticas y rupturas rimbombantes que quedaron impresas en el imaginario colectivo. Hoy recordamos algunas de las situaciones que más se hicieron circular por sus dosis picantes y sus resonantes y tremendas polémicas.

La primera está dada por los extortolitos Diane Kruge y Joshua Jackson, que salieron un tiempo considerable. En sus inicios, ella se separó del colega Guillaume Canet y se enamoró del americano para emprender una relación amorosa que duró diez años. Para eso compraron tres costosas casas que estaban ubicadas en distintos lugares del globo: una en Estados Unidos, otra en el país vecino de Canadá y una tercera ya cruzando el gran charco, en el viejo continente. Además iban a diferentes eventos en comunidad y se mostraban de lo más felices a los ojos no solo de los paparazzis atentos, sino también de los curiosos y curiosas. Sin embargo, todo llegó a su fin porque la rubia debilidad se enamoró de otra persona. Es más, a través de un comunicado que dieron a conocer a todo el público avisaban sí que la relación había mutado -para sorpresa de propios y ajenos- a una amistad. La mujer empezó un noviazgo con Norma Reedus, tuvieron una hija y continúan, hoy día, con un excelente vínculo. Por su parte, Jackson se casó con Jodie Turner, fue papá de una hija y hoy brilla en la serie adaptada Atracción fatal que se desprende del éxito fílmico.

Otro caso está dado por la cantante Katy Perry y el comediante Russell Brand, que tuvieron un flechazo total, se pusieron de novios y al poco tiempo empezaron una convivencia repentina. Los famosos se conocieron en un trabajo que estuvo dado por la filmación de una película titulada Misión Rock Star. Tal fue el amor intenso que pasaron por el altar en una boda íntima que sucedió en India. Pero como no todo lo que brilla es oro, el hombre dio por terminada la relación a través de un mensaje de texto que le envío cuando terminaba el año en 2011. Así pidió el divorcio por diferencias, según el, irreconciliables. Además, en un documental de la también actriz asumió que estaba re mal la forma en que su ex decidió comunicar la decisión. Al parecer ellos estuvieron mal y sufrieron grandes crisis de amor porque las agendas profesionales de ambos eran incompatibles por el exceso de ocupaciones. También jugaba en contra que no deseaba ser madre. Las cosas cambiaron para bien porque años más tarde conoció a Orlando Bloom, volvió a casarse y se convirtieron en padres de una niña.

Asimismo, Minnie Driver y Matt Damon fueron los actores de En busca del destino. Y fue allí, justamente, que se engancharon y empezaron a salir. Pero él fue a un programa muy famoso y afirmó que estaba solo, para escándalo de ella.

Por su parte, Laura Dern se metió con Billy Bob Thornton, que estaba separado por cuarta vez. Trabajaron juntos y se unieron en una convivencia efímera. ¿Qué pasó? Ocurre que él la dejó por Angelina Jolie, quien en ese entonces tenía 23 años. Se casaron, estuvieron juntos durante tres años y luego cada uno siguió por caminos distintos.

Otro caso a resaltar es la pareja que en su momento llegaron a formar Daniel Lewis e Isabel Adjani. Pareja que decidió pasar por el altar tempranamente para luego tener dos hijos. Al momento de llegar el divorcio, la mujer se dio cuenta que estaba embarazada de su tercer hijo pero su esposo ya estaba en otros modos. Es más, había dejado a su esposa a través de un mensaje enviado por fax. Ahora, y ya con mucha agua corrida bajo el puente, mantienen una excelente relación que se dio gracias al paso del tiempo y a la solución de todas las asperezas.