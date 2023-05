Jey Mammón, decidido a ir a la Justicia

El músico y conductor parece estar totalmente convencido de recurrir a la Justicia. Así se desprende de una entrevista que brindó al portal Teleshow. Allí confesó que, al menos por ahora, no va a volver a la televisión. “Yo empecé en este medio de una manera muy particular, con el personaje de Estelita y otras entrevistas muy transversales. Entonces llegué por la ventanada, medio como de prestado, perplejo. Entré, me encantó, vi las luces... Y ahora... No sé si quiero volver”, comenzó diciendo.

Vale recordar que ni bien se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, junto a Telefe, en común acuerdo, decidieron que él no volviera durante algunas semanas. Y hoy día es probable que Mammón inicie acciones contra el canal. Pero no solo contra el canal, sino también contra algunos periodistas. En la entrevista expresó que llevará a la Justicia a Yanina Latorre, Flor de la V, Ángel de Brito y Karina Mazzocco, reclamando una compensación económica.