El mal momento de Alejandro Sanz

Los miles y miles de seguidores que Alejandro Sanz tiene en todo el mundo han estado muy preocupados durante los últimos días. ¿Qué pasó? Ocurre que en sus redes sociales publicó un mensaje que deja al descubierto el mal momento personal que está atravesando.

Allí comenzó expresando: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”. Y luego agregó: “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Vale recordar que el alarmante mensaje llega en medio de un impasse de la gira mundial que está realizando el reconocido cantante. De hecho, es la que lo trajo recientemente a varios países del continente, incluido el nuestro, con los conciertos a sala llena en Córdoba y Rosario y cinco sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires. Luego de esta pausa, retomará el tramo español de conciertos a partir del 3 de junio en Pamplona, y se extenderá hasta comienzos de agosto, momento en el que volverá a América Latina para continuar con el raid de shows. No es la primera vez que Sanz manifiesta estar atravesando una situación de esta índole. Sin ir más lejos, hacia noviembre del año pasado, él había publicado una serie de mensajes en este tono. “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada… Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Solo quería compartirlo”.

Y por último, había agregado: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”. Pues bien, obvio que no solo los fanáticos y seguidores de Sanz expresaron su preocupación y le dejaron mensajes de puro amor, fuerza y acompañamiento, también lo hicieron colegas.

En el plano local, una de las primeras en manifestarse fue Karina “la Princesita”, uno de los nombres más importantes de la movida tropical. Es conocido que ella viene atravesando un momento complicado de salud desde hace un buen tiempo, seguramente en sintonía con lo que parece estar pasando el español. Ella suele compartir mensajes resaltando la importancia de ocuparse y de poder hablar de la salud mental.

Y a través de sus redes, mostrándose con total empatía, expresó como respuesta a lo dicho por Sanz: “Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”. Pero ella no fue la única. Además de algunos periodistas españoles, el que se acopló a dar mensajes de mucho amor y acompañamiento fue el músico y pianista James Rhodes. Allí, en la red social del pajarito, respondió: “Cómo te entiendo, querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales. Nunca olvides que eres todo el cielo, inconcebiblemente vasto y permanente, capaz de presenciarlas ir y venir”. Y cerró con un sentido: “Te queremos mucho”. Por lo pronto, desde todos los rincones del globo le han hecho llegar claras manifestaciones de amor y apoyo al cantante español.