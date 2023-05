Céline Dion cancela su gira debido a su enfermedad

La cantante canadiense informó a sus fans y seguidores la suspensión y cancelación de todas las fechas programadas de su gira internacional Courage. Lo hizo a través de sus redes sociales. Allí expresó: “Es con una tremenda decepción que tenemos que anunciar hoy la cancelación del Courage World Tour”, y agregó: “Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100 por ciento. No es justo para ustedes seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario otra vez”. Y terminó diciendo: “Quiero que todos sepan que no me rendiré... ¡y no veo la hora de volver a verlos!”. La gira mundial —de la que llegó a realizar poco más de cincuenta presentaciones— implicaba un total de cuarenta y dos conciertos más, programados todos en Europa entre agosto y octubre de 2023 y entre marzo y abril de 2024. Vale recordar que es la tercera cancelación de esta gira que significaba un esperado reencuentro de la artista con sus fans. La primera suspensión se dio en medio de la pandemia por COVID y la segunda durante agosto de 2022, la fecha en que tendría que haber iniciado la gira. Precisamente, fue aquella vez que Dion dio a conocer la extraña dolencia que padece. En ese momento había llegado a expresar:

“He estado lidiando con problemas en mi salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado atravesando. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”. En aquel video subido a sus redes sociales, también había compartido un poco más respecto de la particular dolencia que la obligaba a mantenerse alejada de los escenarios para enfocarse en la recuperación. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causándome dificultades para caminar, y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en la que estoy acostumbrada”. Desde el entorno de la artista informaron que “el equipo médico que acompaña a Céline hace un seguimiento de la evolución de la enfermedad y su tratamiento”. A la fecha, la última presentación en vivo de Dion se remonta a marzo de 2020 en la ciudad de Newark, en Estados Unidos. Y fue justamente allí cuando, tras medio centenar de conciertos por todo Norteamérica, su gira mundial Courage World Tour se vio interrumpida por la pandemia de COVID. Y luego ya no pudo volver a retomarla debido a los últimos sucesos. La artista padece una enfermedad neurológica grave conocida como el síndrome de persona rígida, cuya causa exacta se desconoce, aunque se sabe que es de origen aparentemente autoinmune. Este síndrome, que afecta a una de cada un millón de personas, provoca dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa. Dion es una de las artistas más populares del mundo, conocida entre otros éxitos por My heart will go on, canción de 1997 de la banda sonora de la película Titanic. Justamente fue durante esa década que alcanzó el estrellato definitivo, siendo que llegó a vender más de 100 millones de discos en un periodo de diez años, con álbumes como Falling into you (1996) y Let's talk about love (1997).

En aquel primer video en el que informaba sobre una primera suspensión, también había manifestado que contaba con la incondicional compañía de sus hijos y todo su cuerpo médico. Y había agregado: “Estoy trabajando duramente con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Extraño verlos a todos en el escenario, actuando para ustedes”.