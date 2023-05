Nicki Nicole agotó su primer show y agregó una nueva función

Furor por Nicki Nicole que se presentará en el Movistar Arena y que agotó en tiempo récord la función del 26 de agosto.

La cantante rosarina estará presentando su nuevo álbum "Alma" en el estadio ubicado en Villa Crespo (CABA). Fue tal el éxito, que las entradas se vendieron en 30 minutos y debieron agregar un nuevo show para el 27 del mismo mes.

Nicki tocará las canciones del nuevo y tercer álbum su carrera, como lo son "Ya no", "Dispara" con Milo J, "No voy a llorar", "8 AM" con Young Miko, "Se va 1, llegan 2", "Llamame", "Qué le pasa conmigo?" con Rels B, "Tuyo", "Caen las estrellas" con YSY A y "Tienes mi alma". Asimismo, también estarán presentes los temas ya conocidos, como "Wapo Traketero", "Colocao", "Parte de Mi" y "Mala Vida", entre tantos otros.

"Es un álbum súper lindo, siento que a la gente le va a gustar mucho. De él forman parte gente que admiro mucho, tanto productores como gente de la industria. Siento que es un gran álbum, se hizo esperar, pero valió la pena", contó la cantante sobre su último disco.

¿Quién es Nicki Nicole?

Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, es una cantante, rapera y compositora argentina. Nació el 12 de julio de 2000 en Rosario, Argentina. Se hizo conocida en el ámbito musical en 2018, cuando lanzó su primer sencillo "Wapo Traketero", el cual se volvió viral en las redes sociales.

Desde entonces, Nicki Nicole ha consolidado su carrera en la industria musical, siendo reconocida por su estilo único que combina el rap y el trap. Ha lanzado varios éxitos, incluyendo canciones como "Colocao", "Años luz", "Mala Vida" y "Mamichula", esta última en colaboración con Trueno y Bizarrap, la cual se convirtió en un hit internacional.

Nicki Nicole ha obtenido múltiples premios y nominaciones, incluido el premio Gardel a Mejor Artista Nuevo en 2020. Su música ha alcanzado gran popularidad en América Latina y ha logrado traspasar, ganando seguidores en diferentes partes del mundo.