REOT: “Nos encanta hablar de todo”

La banda REOT presenta su sencillo titulado ¿Quién dice?. Esta canción refleja la profundidad de los sueños por los cuales vivimos el día a día, y la frustración de vivir en una realidad que no te permite cumplirlos.

Fundada en Buenos Aires, en la actualidad esta formación está integrada por Gonzalo Ansuati en voz, Esteban Arza en bajo, Nicolás Dorelle en guitarra y Manuel Franchello en batería.

—¿Qué detalles pueden adelantar sobre el ­single que se traen entre manos y ya salió a la luz con notable éxito?

—En sí, es un single que ya salió hace unos días y se titula ¿Quién dice?. Además, es una canción con un gran trasfondo emocional, en la que se refleja la profundidad de los sueños por los cuales vivimos el día a día, y la frustración de vivir en una realidad que no te permite cumplirlos. En este sentido, Reot presenta una nueva identidad y estética confrontativa frente a la sociedad de hoy en día con respecto al “qué tengo o debo ser”.

—¿Qué mutaciones se dieron entre un trabajo y otro de los que ya tienen en su haber?

—Uf, muchas, ya de por sí, la formacion de REOT tuvo un cambio que fue la entrada del guitarrista Nicolás Dorelle en 2021, luego de Maldita canción (jazz pop) y Chimera, un disco bastante pop. La madurez de la banda, los golpes de la sociedad nos hizo incursionar en otro tipo de letras, otro tipo de armonías, el dejar un mensaje fuerte y claro para que la juventud despierte y sea el futuro, porque el futuro ya llegó, dijo Solari.

—¿Cómo describirían el sonido de REOT?

—No solo en estudio, sino que en vivo te rompe la cabeza, solo somos una guitarra, un bajo, una bateria y una voz (con dos coros) y suena muy lleno, mucha energía. A toda ciudad que vamos o provincia la gente recibe el arte de muy buena manera, hemos ido a lugares que nunca pensamos en la vida de ir y nos pedian fotos, es muy loco lo que genera REOT, tienen que venir a presenciarlo en algun show.

—¿Qué mensajes hay detrás de sus canciones? ¿Bajo qué paradigmas se reconocen?

—Hay mucho de todo, desde amor, reflexiones de vida, canciones de autoayuda propia sobre el camino de los sueños, vivencias propias, política, historia e historias. Nos encanta hablar de todo. A veces dejando un mensaje claro y a veces metafóricamente para que el oyente pueda armar su propia historia. Nos identificamos como una banda de rock; incursionamos en el pop rock, pop punk, pero al fin y al cabo REOT es rock.

—¿Qué fortalezas y debilidades se fueron encontrando en el camino?

—Fortalezas muchas, debilidades pocas, tratamos de no ver las cosas malas del camino, las tratamos de sobrepasar siempre, sino es darle energía a algo que ya no depende de nosotros, entonces tratamos de llevar la energía para otro lado, es crecer como musicos, como bandas, dando mejor material para nuestros fans. El camino es ese, luego lo malo no sirve para nada quedarse allí. Mucha gente nos sigue de toda Latinoamérica, la nueva canción ¿Quién dice? fue muy pero muy bien recibida por parte de muchos medios y del oyente. ¿Qué mejor que eso? Nada. Aguante la música.

—¿De qué manera se preparan para el lanzamiento del tema?

—Ya se lanzó el tema, pero nos preparamos muy bien porque hacemos todo independiente, estamos todas las horas de los días de la semana trabajando y eso nos encanta. Sin embargo, queda mucho por hacer, pero sentimos que vamos por buen carril, que lo decida el destino. Los invitamos a que escuchen ¿Quién dice? y luego nos cuenten qué les pareció por nuestro Instagram @reot.oficial.