La angustia de Kim Kardashian

La estrella de las mediáticas Kardashian está abocada a su carrera profesional como empresaria de la cosmética pero también estudia abogacía mientras cría a los cuatro hijos que nacieron fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West.

En una participación pequeña que tuvo en un podcast asumió que la crianza de North (nueve años), Saint (siete), Psalm (cinco) y Chicago (cuatro) no ha sido fácil: “Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser una declaración más cierta. Cuando estás en eso, quiero decir, especialmente cuando son bebés y los estás alimentando, hay locura. Es como una locura por completa. Sin embargo, es el mejor caos”.

Asimismo agregó: “Es como si siempre tuviera que peinar a una de mis hijas, y tiene que ser perfecto, y tiene que ser de cierta manera, y luego esta necesita que le ponga los zapatos y todos te necesitan a ti. Es como una locura total, cocinar, correr. Es como salvaje”.

Además señaló: “Ser madre es lo que más me ha enseñado sobre mí”. Además dijo: “Ha sido lo más desafiante. Hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida. Como, santo cielo, este tornado en mi casa ¿Qué acaba de pasar? Ya sabes, con todos los estados de ánimo y las personalidades y, a veces, están peleando, y ya sabes, no hay nadie allí. Como, soy yo para interpretar al policía bueno y al policía malo”.

Por último, destacó: “Esa es la única forma en que puedo describirlo. Es el trabajo más gratificante del mundo entero. Lo es. No hay nada que pueda prepararte. No me importa cuánto tiempo esperes. No me importa lo que estés esperando. Nunca estás preparado”.