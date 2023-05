El ex de Dua Lipa despierta temores

La cantante Dua Lipa y su nuevo novio Romain Gavras hicieron su debut como novios formales en un evento de Omar Lafraise que tuvo lugar hace tan solo una semana. Allí no fueron tímidos con sus demostraciones de afecto y se vieron de lo más acaramelados.

Es decir, el muchacho la tomaba de la cintura y posaban atentos ante la mirada de los paparazzis. Vale mencionar que la mujer talentosa y dueña de hits estuvo de novia y comprometida de forma efímera antes del caos con el mediático Anwar Hadid.

Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin pero nunca se dieron a conocer de forma pública el porqué de la separación. Asimismo, el contexto en que la estrella volvió a esta soltera se supo porque ya no seguía a su exnovio. Además surgieron romances con Trevor Noah pero ella aclaró que estaba soltera y sin apuro.

Dua Lipa se muestra radiante y feliz desde el festival de Cannes mientras que la calma se interrumpió cuando el ex que además es hermano de Gigi y Bella publicó mensajes que llamaron la atención de los seguidores del universo digital. Primero publicó una postal con la frase “Intentando no buscarle y matarlo”. Luego continuó con otras exposiciones públicas de dudoso buen gusto que rezaba: “Odio la forma en que dices mi nombre. No puedo respirar”.