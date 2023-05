Tina Turner, una diva marcada por el dolor y el éxito en el escenario

Al alcanzar la cima de la fama y la popularidad, Tina Turner ya marcaba un hito por su sensualidad, el talento y una marcada presencia sobre los escenarios. Además, sus vestuarios eran certeros, tenía unas minifaldas que todo lo podían y amistades de renombre como sucedía con Mick Jagger o David Bowie. Por ese entonces corrían los años 80 y todo era brillo, esfuerzo y desempeño. Así, estos próceres fueron los culpables de hitos que hoy perduran en el colectivo imaginario.

Para ese entonces, la diva dorada de la canción estaba separada de su primer esposo, Ike Turner, tenía dos hijos a cargo para mantener, una casa que sacar adelante y había perdido todo lo cosechado. Sucede que su esposo se quedó con todos los bienes, los derechos sobre las canciones y ella solo quiso quedarse con su nombre para así empezar desde cero. Además, tenía que salir a flote y pagar las deudas que su cónyuge había contraído.

Nacida en Tenesse, la joven cuyo nombre real era Anna Mae Bullock estudiaba gospel en la escuela y en la iglesia. Además, trabajaba en el campo donde también se desempeñaban otros integrantes de su casa. Allí se trabajaban los cultivos regulares o se cosechba algodón.

Amante del rock y del blues, se caracterizaba por su vozarrón que la hacía resaltar en los eventos religiosos a los que iba.

Al llegar a la adolescencia, quedó embarazada de Raymond Hill, un saxofonista famoso que no se hizo cargo de la criatura y la dejó sola. En ese contexto, Tina se acercó a Ike Turner, un cantante que estaba resaltando en la escena musical imperante en ese entonces, comenzaron a salir pero él estaba casado. Es por ello que se separó para poder pasar por el altar con su novia. Además, adoptó al bebé llamado Craig.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la tormenta llegaría no mucho tiempo después para estos tortolitos que ya trabajaban juntos en una banda, él era productor, gestor y músico, mientras que Tina ponía su voz y criaba a los niños.

Los comienzos en la música profesional

Tina Turner estaba en pleno apogeo con su marido que triunfaba en la música, sus pares la habían echado del hogar por ser madre soltera y así comenzó un cuento de hadas gracias a su talento como cantante.

De esta manera, el primer tema que grabó fue A fool in love, ella contrajo ictericia y debió ser internada. Además tenían fechas programadas por lo que se escapó del hospital y cumplió con cada uno de sus compromisos.

Luego llegó el hijo de la pareja llamado Ronnie, el casamiento en México y una gira internacional como teloneros de los Rolling Stones. Pero puertas adentro el contexto cambiaba por Ike era violento y esto llevaría más de una década hasta el ocaso en un divocio difícil.

Luego de un evento, ella lo dejó, se llevó tan solo un tapado y su nombre para volver a empezar desde cero. Las golpizas eran habituales y ella ya no quería saber más nada.

Por ese entonces la cantante Cher la ayudó a Tina invitándola al programa que conducía y David Bowie hizo lo mismo teniendo una gran amistad con ambos. Por otro lado se dieron cuenta del talento. Las productoras aparecieron y llegando los años ochenta los contratos fueron un hecho, como las giras y los discos.

Mientras la carrera crecía, la distancia con Ike fue un hecho y murió en el 2007. Además, Tina fue alejándose de los escenarios para comenzar a vivir una vida más estrictamente privada, mudándose al Viejo Continente. Asimismo conoció a un productor alemán llamado Erwin Bach, convivieron por años y se casaron en el año 2013.

Otro golpe sería fatal para la mujer porque su hijo Craig se suicidó. ­Respecto de ello, Tina supo decir: “Creo que Craig creció solo, creo que extrañaba mucho a su madre. Estuve lejos, siempre lejos, haciendo giras, en los primeros tiempos y culpo a Ike por no poder ser la madre que hubiera sido. Creo que fui tan buena madre como pude serlo en esas circunstancias. No me siento mal por eso porque esa era mi realidad entonces. No tenía opciones”.

El verdadero amor

Mientras el mundo llora la partida de Tina Turner, recordemos que rehizo su vida en solitario luego de dejar atrás a su esposo con el que mantuvo una relación conflictiva.

Una vez que rehizo su vida profesional, en pleno ámbito de grabaciones y composiciones, la mujer conoció a Erwin Bach, un empresario ejecutivo que siempre trabajó en la industria discográfica.

Por ese entonces ambos habían pasado los 40 años, el amor fue genuino y el flechazo inmediato. Además, empezaron un noviazgo donde el respeto y la libertad eran las primeras ideas que compartían y estuvieron casi cuatro décadas en común.

Vale mencionar que Bach trabajó con referentes de la música contemporánea y luego se mudó con su esposa con otros rumbos como Los Ángeles, pero también en el Viejo Continente en países tales como Londres, Suiza y Alemania.

Además, se casaron en un castillo llamado Chateay Algonquin donde habitaron hasta la muerte de la leyenda del rock. Compañeros de vida y de profesión pasaron sus mejores años en común pero nunca tuvieron hijos.

Los últimos años de la estrella

En las últimas horas, la diva del rock and roll Tina Turner dejó este mundo para irse de gira eterna. La mujer yacía en su casa junto a sus seres queridos, la familia, el esposo, los amigos y así fue como partió hacia otros rumbos.

Vale mencionar que su salud estaba débil en los últimos tiempos y es por eso que estaba en una suerte de reposo. Es decir, desde los últimos años, Tina se sobrepuso cuando fue diagnosticada con cáncer, hizo un tratamiento y salió adelante.

Tiempo después el cuerpo volvería a darle un batazaco porque tuvo una insuficiencia renal. Allí su esposo le donaría un riñón. Esto sucedió a fines de 2017.

Asimismo, nunca se dejaba llevar por nada, pero ese mismo año tomó la decisión de adoptar la nacionalidad suiza que fue cedida por su esposo y dejó de lado la estadounidense.

Alejada de los escenarios, la mujer tomó la vida de cualquier mundano para poder disfrutar de lo cosechado.

También puso especial énfasis en la colaboración de los guiones inherentes a las películas y las series que hicieron sobre su vida.