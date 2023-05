Andrés Pasman estrena El último otoño

Hoy llega a los cines El último otoño, película de Andrés Pasman protagonizada de manera brillante por Silvia Bayle. En la sencilla propuesta se cuenta cómo la vida determina nuestros destinos y un hijo debe repensar el vínculo con su madre. Para saber más detalles de la película, hablamos con Pasman.

—¿Cómo surgió el proyecto?

—Después de unos años de filmar Bienaventurados (corto de ficción), me propuse escribir un largometraje. Aunque ya tenía guiones, quería empezar algo desde cero que reflejara cómo me sentía en ese momento. Tardé varios meses en hacerlo y se lo presenté a Luis Zorraquín y a Patricia Rzeznik. Así comenzó este largo camino de años para llevarla a cabo. Participamos en el concurso de ópera prima del Incaa, pero no tuvimos suerte y decidimos hacerlo de forma independiente. En ese tiempo nació CRIO (productora de Luis y Remo Albornoz) y se sumaron Agustina Pont Lezica, y luego Natalia Ruiz.

—¿Qué fue lo más difícil del rodaje?

—Lo más difícil del rodaje fue el tiempo limitado que teníamos. Al segundo día tuve que adaptar el guion porque nos dimos cuenta de que no llegábamos. Me tomé un día para pensar, y reescribir. Lo viví como si estuviéramos en un bote que se está llenando de agua y tenía que soltar peso para llegar a destino. Lo primero que se descarta es lo que sobra. Saqué escenas y mantuve el foco en poder contar la historia. Fue clave la experiencia y la valentía del equipo, liderado por nuestra gurú Patricia Rzeznik (productora y directora de producción).