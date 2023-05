Facundo Arana despejó los rumores de separación

El artista y músico Facundo Arana ha sabido cultivar, a pesar de toda la exposición que significa su labor, un perfil bajo y alejado de los escándalos mediáticos. Y justo en estos días su nombre estuvo girando en los medios a propósito de una serie de rumores que indicaban que estaba en crisis con su pareja de hace años, la conductora María Susini. Todo se generó a partir de el señalamiento que hicieron desde la cuenta de chimento Gossipeame, respecto a que ella dejó de seguir a su marido en las redes. Frente a la escalada cada vez mayor de los rumores de crisis, Arana dio declaraciones al portal TeleShow y enfrentó dichos rumores.

“Que yo la haya dejado de seguir es imposible, porque además la estuve arrobando en un montón de historias. Pero que ella me haya dejado de seguir a mí puede ser, porque no sabe manejar las redes y siempre toca algo mal”, comenzó diciendo. Y luego agregó despejando cualquier tipo de dudas: “A mí me podrían inventar romances con un montón de gente a la que le doy like y, por ahí, hay personas a las que realmente quiero y no las sigo en las redes. Pero lo importante es que con María está todo más que bien. No estamos distanciados ni separados”. El actor también expresó que, de hecho, había estado en comunicación y en contacto con María y que estaba todo más que bien, siendo que ella se encuentra vacacionando en Estados Unidos con los hijos y en la ciudad de Mar del Plata. Y, por si faltara más, cerró de manera concluyente: “Ella es la mujer de mi vida y lo va a seguir siendo”.

Hay que recordar que la pareja se conoció en 2007, a instancias de un amigo en común. Siempre se dijo que fue un flechazo instantáneo. A partir de allí al poco tiempo empezaron a convivir y no se separaron nunca más. Tienen tres hijos: India y lo mellizos Yaco y Moro. Hay que señalar, además, que la propuesta de casamiento fue original y propia de dos aventureros. Ocurre que Arana había viajado al monte Everest para lograr el hito de escalarlo y, en secreto, había llevado los anillos para filmar su propuesta de casamiento. Pero un preedema cerebropulmonar le cambió los planes. Así las cosas, María tuvo que viajar de urgencia a Nepal para acompañarlo. Y ya con él recuperado, le hizo el pedido por el que recibió como respuesta un “sí”. La boda, finalmente, tuvo lugar el 20 de diciembre de 2012.