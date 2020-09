“El encierro resignifica una canción”

Mauro Conforti es uno de los músicos más versátiles de la actualidad. Y en diálogo con diario Hoy, contó todo acerca de su último relanzamiento.

—¿Por qué decidiste reeditar Cuidado?

—El año pasado se cumplieron diez años del lanzamiento de La vida marciana, mi primer disco, entonces decidí regrabar Sentado y Cuidado, que son las dos primeras canciones que hice para el proyecto y que de algún modo son el germen de mi carrera solista. Sentado la grabamos con la cantante mexicana Ale Aguirre y salió a fin de año del 2019. Cuidado la hicimos con Julián Baglietto y salió ahora en época de encierro, lo cual resignifica por completo a una canción que habla de la soledad.

—¿Cómo hiciste el video?

—Tenía la canción subida a las plataformas con fecha de estreno y me corría el reloj. Sabía que lo iba a hacer de forma casera, así que empecé a investigar sobre el stop motion con una app del teléfono y los muñecos que tengo en casa. A medida que me iba animando, se me iba ocurriendo la historia y se iban sumando personajes. Al final el video fue un reflejo del día a día de la cuarentena.

—¿Qué balance hacés de la experiencia?

—En estos días he desarrollado la creatividad como nunca, porque además del video también hice muchos temas nuevos.

—¿Qué pensás sobre los lanzamientos formato single o EP?

—Esta bueno, es un momento en donde los artistas están desplegando su creatividad. Para mí, un disco es sagrado, pero rescato que en las nuevas plataformas cada tema se puede trabajar por separado. Las canciones que hice ahora hablan todas de este momento, pero de seguro empecemos a sacarlas como singles y después las recopilaremos en el álbum.