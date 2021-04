El especial de Friends comenzará a grabarse la próxima semana

Como ya es usual, la pandemia del coronavirus atrasó numerosas veces la grabación del tan esperado episodio especial de Friends, en el que se reencontrarán Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc. Finalmente, fuentes cercanas confirmaron a Deadline que el especial se realizará la próxima semana en el estudio de Warner Bros, en Burbank, Los Ángeles.

Si bien desde la compañía se negaron a hacer comentarios, se conoce que el episodio no será ficticio, sino que contará con la presencia de los actores que hablarán de su paso por una de las series más vistas desde el set original.

La reunión, que aún no tiene fecha de lanzamiento pero si se conoce que podrá verse en HBO Max, no estará guionada y será dirigida por Ben Winston. The Wall Street Journal consignó que cada artista cobrará una suma que oscila entre los 2,25 y los 2,5 millones de dólares.