El exguardaespaldas de Wanda, picante: "¿Quien no se enamoraría de ella?"

Mucho se habló de la buena onda de Wanda Nara con su guardaespaldas, Agustín Longueira. Tras varios rumores de un posible affaire durante la estadía de la empresaria en el país. Además, el "hombre de negro" destacó que "le entraría" a Nara, en una historia de Instagram.

Tras enterarse de esto, Mauro Icardi saltó con los tapones de punta. Bastante enojado, le pidió a su esposa que lo desvincule de su cuerpo de seguridad. Y así fue que lo desvincularon, luego de varios días de cuidado. En diálogo con Intrusos, Longueira contó lo que fue cuidar a Wanda.

En primer lugar, destacó que no lo echaron, sino que no le renovaron: "Se terminó el contrato, pero no me despidieron. Antes que viniera Icardi, se terminó todo. No llegué a cruzarme con él", señaló. Por otro lado, afirmó estar enceguecido por Wanda: "Ella es bonita ¿Quién no se enamoraría de ella? Es una mujer muy bonita".