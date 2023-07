El fuerte mensaje del hermano de Silvina Luna

Una de las personas que está acompañando a Silvina Luna en este delicado momento es su hermano Ezequiel. Durante los últimos años, él se transformó en un ladero casi inseparable de la actriz, en un sostén que no se apartó de ella ni un minuto. Algo que sigue ahora, en plena internación de la modelo, mientras atraviesa una situación sumamente delicada. Así las cosas, el periodista Ángel de Brito compartió al aire en su programa Los ángeles de la mañana algunas declaraciones y expresiones que le confió el propio Ezequiel. “Hubo gente diciendo que no la cuidamos, y estuvimos las 24 horas con ella”, comenzó diciendo. Y agregó: “Se están diciendo muchas boludeces y hablando de cosas que no ocurrieron. Silvia no es amiga de mi hermana. Sus amigos son los de siempre. Hubo gente que dijo que nadie la cuidaba a Silvina, y nosotros estuvimos las 24 horas con ella en la internación y antes, en todo el proceso”. La apuntada por Ezequiel es Silvia Freire, supuesta amiga de Luna y que la habría estado acompañando durante la internación, pero parece que no es tan así, tal la desmentida del propio hermano. De hecho, él comentó: “Quiero aclarar que Silvia Freire no es amiga de mi hermana, y la vi en varios programas hablando de ella. Los amigos de Silvina son los de siempre. Sé que Freire está pasando algo parecido porque su marido se hizo un trasplante”. Pero por fuera de toda polémica, Ezequiel dejó bien en claro cuáles son las prioridades suyas y de su familia, en la que todo gira en torno a Silvina y minuto a minuto están pendientes de su evolución. Él expresó: “Yo lo único que quiero tener en la cabeza ahora es a mi hermana. Te pido por favor que le pidas disculpas a todos los que me escribieron, pero estoy con la cabeza solo en Silvina. Por eso, no quiero ni pelear ni agradecer ni nada, porque me voy a concentrar en cuidar a Silvina”.