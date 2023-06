La palabra de Chris Noth

El actor Chris Noth, de 68 años, fue señalado como culpable de una agresión sexual y su participación en la nueva entrega de Sex and the city fue casi nula puesto a que su personaje fallece en la primera edición, que se titula And just like that.

Las denuncias fueron hechas por dos colegas y le costaron dos contratos millonarios al actor.

La primera fue realizada por la actriz Zoe Lister Jones que supo integrar la serie Life in pieces que afirmó haber trabajado en un club de ocio y entretenimiento que era propiedad de Noth cuando tenía veinte años.

Además publicó en su cuenta de Instagram cuáles fueron las vivencias de dudoso buen gusto que atravesaron en conjunto y fueron el objetivo para la denuncia que está en pleno curso ante la Justicia.

Asimismo, alegó que era “consistentemente sexualmente inapropiado con una compañera promotora” mientras que estaba “borracho en el set” cuando además compartieron un momento en un rodaje de la serie La ley y el orden.

Por su parte, la otra modelo e intérprete Heather Kristin lo indicó como un hombre con actitudes de macho alfa que la maltrató y tuvo un comportamiento tóxico mientras compartían un ensayo en febrero de 2021.

Por su parte, las chicas del elenco anunciaron un comunicado donde explicaron: “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”.

Por su parte, el actor también defendió su buen nombre avizorando: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”.