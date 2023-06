Leve mejoría de Silvina Luna

Durante la jornada del miércoles se vivieron momentos muy angustiantes en el ambiente de la televisión y de las celebridades. Es que todos los ojos estaban puestos y atentos a lo que ocurría con Silvina Luna, quien tuvo que ser ingresada de urgencia a terapia intensiva.

Luego de la crítica situación que se vivió durante las primeras horas, finalmente empiezan a conocerse algunas buenas noticias respecto a su salud. Una de las primeras noticias que se conoció fue que le habían podido sacar la asistencia del respirador artificial durante la jornada de ayer jueves. Algo que se había intentado hacer el día miércoles pero no se había podido realizar. Finalmente, luego de pasar una noche estable -de miércoles para jueves- pudieron hacerlo. Además de ello se conoció que Silvina bajó mucho de peso y que no descartan realizarle una traqueotomía. Aunque todo es paso a paso y se está manejando con suma cautela.

Uno de los que brindó información sobre el caso fue el periodista Ángel de Brito, que viene siguiendo de cerca la situación. Él, en su programa, expresó: “Hay muchos detalles que son horribles, pero comenzó con una falla renal y luego se agregó una falla respiratoria, por eso pasó a terapia intensiva”.

Entretanto, Silvina se encuentra acompañada de sus íntimo y entre ellos se destaca su hermano Ezequiel, quien no se despegó ni un minuto. Justamente Ezequiel es una de las personas que ha estado junto a Silvina en todo este trance que lleva ya varios años. Desde el círculo íntimo de Luna trascendió que cuando ella despertó, al primero que vio fue a su hermano y lo reconoció de inmediato. Eso se tomó como un signo de alivio para muchos, en medio del panorama por demás delicado. “Con mi hermano somos súper cercanos, súper amigos y compañeros. Siempre fuimos muy unidos. Yo tuve mucha protección sobre él desde muy chico y, obviamente, cuando pasó lo que pasó se vino a vivir acá y nos vemos casi todos los días”, le dijo Silvina Luna tiempo atrás a Andy Kusnetzoff.

Por otro lado, hay mucho malestar con el doctor Aníbal Lotocki, por el raid mediático que tuvo durante estos días. Allí, el médico sigue negando su responsabilidad en el caso. Y justamente, ayer se dieron a conocer algunos mensajes que la propia Silvina Luna le había mandado a Lotocki en julio de 2012, dos años después de la intervención quirúrgica para el aumento de glúteos. Entre otras cosas, ella le dice: “Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste, tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme”. Unos días después el médico le respondió: “Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”.